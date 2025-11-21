Hamed Traoré

Traoré ne sert à rien, l’OM veut le virer

OM21 nov. , 8:40
parEric Bethsy
2
Freiné par des blessures depuis le début de saison, Hamed Junior Traoré suscite des doutes à l’Olympique de Marseille. Le staff de Roberto De Zerbi se demande si le milieu offensif parviendra à récupérer sa condition physique. Une situation qui pourrait pousser l’Ivoirien vers la sortie dès cet hiver.
A l’Olympique de Marseille, le temps d’adaptation n’existe pas. Les recrues ont intérêt à vite répondre aux attentes pour éviter les critiques, voire une mise à l’écart si la situation ne s’améliore vraiment pas. Lilian Brassier, Ismaël Koné ainsi que l’attaquant Elye Wahi ont pu s’apercevoir la saison dernière que la direction olympienne n’hésite pas à se débarrasser d’un renfort inefficace. Les trois flops avaient été poussés vers la sortie en janvier dernier, soit quelques mois après leurs arrivées respectives. Un an plus tard, le scénario pourrait bien se répéter avec Hamed Junior Traoré.
On ne peut pas dire que le milieu offensif de 25 ans déçoit sur le plan sportif. Prêté par Bournemouth, l’Ivoirien n’a disputé qu’un seul match avec l’Olympique de Marseille, c’était lors de la défaite à Lyon (1-0) le 31 août. Depuis, la recrue estivale, simplement apparue sur le banc face à Lorient (4-0) la journée suivante, n’a plus rejoué sous le maillot marseillais. Une profonde déchirure à la cuisse droite l’a d’abord éloigné des terrains. Puis une rechute a repoussé son retard et provoqué la rétrogradation d’un kinésithérapeute en Pro 2.

Lire aussi

De Zerbi se fâche, l’OM donne une sanction sévèreDe Zerbi se fâche, l’OM donne une sanction sévère
Selon L’Equipe, Hamed Junior Traoré a de nouveau fréquenté les terrains de la Commanderie pendant la trêve internationale. Mais des douleurs l’empêchent d’envisager une réintégration dans le groupe. De quoi agacer les techniciens marseillais. A force d’attendre, Roberto De Zerbi et son staff se demandent si l’ancien Auxerrois récupérera sa condition physique avant la fin de la saison. Le doute existe, prévient Media Foot, à tel point que l’Olympique de Marseille pourrait s'en débarrasser dès cet hiver. Rappelons tout de même qu’Hamed Junior Traoré fait l’objet d’un prêt avec option d’achat obligatoire (7,5 M€).
2
Derniers commentaires

Sacha Boey offert à l’OM !

Prendre un joueur remplaçant en ldc dans un des plus grands clubs d'Europe, qui vous a mis une fessée lors du dernier match de ldc, c'est faire les poubelles? Toujours aussi expert dans tes jugements 🤡 Du même niveau que tes "analyses" des décisions arbitrales.😂

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

