Traoré ne sert à rien, l’OM veut le virer

Freiné par des blessures depuis le début de saison, Hamed Junior Traoré suscite des doutes à l’Olympique de Marseille. Le staff de Roberto De Zerbi se demande si le milieu offensif parviendra à récupérer sa condition physique. Une situation qui pourrait pousser l’Ivoirien vers la sortie dès cet hiver.

l’Olympique de Marseille , le temps d’adaptation n’existe pas. Les recrues ont intérêt à vite répondre aux attentes pour éviter les critiques, voire une mise à l’écart si la situation ne s’améliore vraiment pas. Lilian Brassier, Ismaël Koné ainsi que l’attaquant Elye Wahi ont pu s’apercevoir la saison dernière que la direction olympienne n’hésite pas à se débarrasser d’un renfort inefficace. Les trois flops avaient été poussés vers la sortie en janvier dernier, soit quelques mois après leurs arrivées respectives. Un an plus tard, le scénario pourrait bien se répéter avec Hamed Junior Traoré.

On ne peut pas dire que le milieu offensif de 25 ans déçoit sur le plan sportif. Prêté par Bournemouth, l’Ivoirien n’a disputé qu’un seul match avec l’Olympique de Marseille, c’était lors de la défaite à Lyon (1-0) le 31 août. Depuis, la recrue estivale, simplement apparue sur le banc face à Lorient (4-0) la journée suivante, n’a plus rejoué sous le maillot marseillais. Une profonde déchirure à la cuisse droite l’a d’abord éloigné des terrains. Puis une rechute a repoussé son retard et provoqué la rétrogradation d’un kinésithérapeute en Pro 2.

Selon L’Equipe, Hamed Junior Traoré a de nouveau fréquenté les terrains de la Commanderie pendant la trêve internationale. Mais des douleurs l’empêchent d’envisager une réintégration dans le groupe. De quoi agacer les techniciens marseillais. A force d’attendre, Roberto De Zerbi et son staff se demandent si l’ancien Auxerrois récupérera sa condition physique avant la fin de la saison. Le doute existe, prévient Media Foot, à tel point que l’Olympique de Marseille pourrait s'en débarrasser dès cet hiver. Rappelons tout de même qu’Hamed Junior Traoré fait l’objet d’un prêt avec option d’achat obligatoire (7,5 M€).