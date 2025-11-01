om de zerbi est dangereux hamed traore se mefie hamed traore 398405

De Zerbi se fâche, l’OM donne une sanction sévère

OM01 nov. , 19:30
parEric Bethsy
Absent depuis deux mois, Hamed Junior Traoré a rechuté après sa blessure à la cuisse. De quoi agacer l’Olympique de Marseille et son entraîneur Roberto De Zerbi. Résultat, un kiné du staff médical a subi la colère des dirigeants marseillais.
Roberto De Zerbi a poussé un petit coup de gueule jeudi. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est plaint des nombreux pépins physiques qui affaiblissent son groupe. « C'est vraiment le point noir de cette période, la chose qui me préoccupe, qui me stresse et qui me rend nerveux, a lâché l’Italien. C'est une chose d'avoir deux ou trois blessures, c'en est une autre d'en avoir sept ou huit. » Le coach marseillais n’abuse pas, huit joueurs n’ont pas pu participer à l’entraînement collectif vendredi.

L'OM perd patience

Parmi eux, le défenseur central et capitaine Leonardo Balerdi touché au mollet, l’Américain Timothy Weah qui se remet d’une blessure musculaire, ou encore Hamed Junior Traoré dont le cas pose problème en interne. Prêté avec obligation d’achat (7,5 millions d’euros) par Bournemouth cet été, l’ailier ivoirien n’a disputé qu’un seul match sous ses nouvelles couleurs, c’était lors de la défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-0) le 31 août. Depuis, le renfort estival fréquente l’infirmerie à cause d'un problème à la cuisse. Son retour dans le groupe était prévu cette semaine, avant de possibles retrouvailles avec l’AJ Auxerre ce samedi soir.
Mais « non, c’est encore trop tôt, a tempéré Roberto De Zerbi. Les choses ne vont pas bien pour lui, il n’est pas encore sur la voie de la guérison. C’est dommage, car c’est un joueur important. » En réalité, Hamed Junior Traoré a subi une rechute. De quoi agacer la direction qui, selon L’Equipe, a rétrogradé un kiné en équipe réserve. C’est dire la frustration du club phocéen, mécontent de ne pas pouvoir compter sur l’ancien Auxerrois auteur de 10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière.
Derniers commentaires

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

'Tout se joue à 20 secondes', honte de rien s'ils menaient 1-0 pourquoi pas mais là ils sont venu mettre le bus pour quémander le point du nul bandes de ...

Ramos sauve le PSG à la dernière seconde !

Le football est récompensé, le bus rentre au garage, et hop.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

