Transfert à 30 millions, ce poids terrible pour l'OM

OM19 oct. , 16:30
parNathan Hanini
2
L’Olympique de Marseille a réalisé le plus important ce samedi soir face au Havre. Les hommes de Roberto de Zerbi ont pris les trois points à l’issue d’un match à but. Une victoire et la première place du championnat à la clé. Cependant, après la rencontre certains observateurs en attendent encore plus.
L’Olympique de Marseille passera une semaine au minimum sur le toit de la Ligue 1. Ce samedi soir, les hommes de Roberto de Zerbi ont disposé du Havre (6-2) et prennent un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. L’OM enchaîne un cinquième succès de rang en championnat. La dernière défaite du club de la cité phocéenne remonte au 31 août dernier à Lyon. Depuis, Roberto de Zerbi a pu compter sur un secteur offensif prolifique. Mais par la suite, certains observateurs ont évoqué le match d’Igor Paixao qui n’a pas convaincu ce samedi.

Paixao est sous pression

Le Brésilien a été trop brouillon selon Maxime Chanot. L’international luxembourgeois consultant sur RMC en attend plus de l'ancien joueur du Feyenoord par rapport au prix de son transfert. « Techniquement et dans ses choix, Paixao a été très mauvais. Alors en effet, il y a cette passe décisive pour Greenwood et je pense peut-être que c’est la seule bonne décision qu’il a prise. Alors c’est intéressant, car il a fait deux très bons matchs contre l’Ajax et Metz, mais là, je le trouve un peu en dessous », déclare-t-il avant de poursuivre.
 « On ne va pas revenir dessus, mais c’est le prix du transfert. Moi, j'attends beaucoup plus de la part de Paixao. C’est le prix, si tu l’avais acheté moins cher, on serait moins exigeant. Mais aujourd’hui c’est la recrue phare de cet été et tu attends beaucoup plus de lui », conclut-il. À noter que Igor Paixao est arrivé blessé du côté de Marseille cet été au mercato. Le Brésilien aura encore besoin de temps pour trouver du rythme et surtout de la régularité.
2
Loading