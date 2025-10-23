Transfert à 30 ME : Benatia fait le malin, Leeds a la rage

ICONSPORT_272416_0144
De nouveau buteur contre le Sporting Portugal (défaite 2-1) mercredi en Ligue des Champions, Igor Paixão justifie l’investissement sur son transfert cet été. L’Olympique de Marseille et son dirigeant Medhi Benatia se réjouissent de sa signature. Tandis que Leeds United regrette encore son échec sur ce dossier.
Igor Paixão met tout le monde d’accord. Critiqué pour ses premiers matchs avec l’Olympique de Marseille, l’ailier recruté pour 30 millions d’euros (+ 5 millions d’euros en bonus) enchaîne les prestations convaincantes. Son joli but inscrit face au Sporting Portugal mercredi en Ligue des Champions porte son total à 4 réalisations toutes compétitions confondues, en plus de ses 2 passes décisives. On peut parler d’une excellente pioche pour Medhi Benatia, fier de son coup après les commentaires entendus.
« Comme d’habitude, après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé, a répondu le directeur du football marseillais au micro de Canal+. Et à l’arrivée, il est venu, il a montré pourquoi il est là. C’est un mec qui est généreux. S’il doit la donner, il la donne, s’il doit frapper, il frappe. Quand il y a la course à faire et qu'il faut suivre son latéral, il le fait. Pour moi, un petit comme ça, c’est que du bonheur. »
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Si l’Olympique de Marseille et son dirigeant savourent la signature d’Igor Paixão, Leeds United doit encore s’en mordre les doigts. Cet été, le pensionnaire de Premier League concurrençait le vice-champion de France sur ce dossier. La presse anglaise rappelle que les Peacocks avaient même reçu des mails du Feyenoord Rotterdam, le précédent club du Brésilien, et des agents du joueur laissant entendre qu’il existait un accord total. Mais les Marseillais n’ont rien lâché et ont fini par convaincre Igor Paixão, devenu la recrue la plus chère de leur histoire.
1
