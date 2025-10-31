Transfert à 30 ME, à l'OM « il ne va pas rouler sur la L1 »

L’Olympique de Marseille reste sur deux matchs sans victoire en Ligue 1. Battus à Lens, les joueurs de Zerbi ont eu l’occasion de se relancer cette semaine face à Angers. À la suite des deux rencontres, les critiques fusent notamment à l’égard d’Igor Paixao.

Accroché par le SCO d’Angers du côté du Vélodrome, l’Olympique de Marseille fait du surplace en Ligue 1. Quelques jours après la défaite à Lens, les hommes de Roberto de Zerbi n’ont pris qu’un point sur six possibles. Certains éléments ont été pointés du doigt par les observateurs. C’est le cas d’ Igor Paixao . Le Brésilien est à nouveau dans le collimateur de certains observateurs.

Igor Paixao, encore un peu tendre

Sur RMC, Kévin Diaz a évoqué le joueur dans l’émission de Génération After. Selon lui, Igor Paixao est attendu et reste encore brouillon. « C’est le problème du Mea Culpa, il y a quelques semaines pour concéder qu’Igor Paixao a fait quelques trucs bien. Mais moi, je ne change pas mon avis fondamental sur le joueur, je sais que c’est un bon joueur. Il peut avoir des qualités, être bon dans la transition. Mais je me répète. Quand tu arrives avec ce genre de prix, tu vas être attendu. C’est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Il vient d'Eredivisie, il va falloir un certain temps d'adaptation », explique-t-il avant de poursuivre. « Ce que j’aime, c’est qu’il a envie. Quand tu le vois, il parle comme un jeune, il a 25 ans, tu me dis, il a 19 ans, c'est pareil. Il crève deux transitions à Lens, l’une où il peut la donner à Gomes. Il découvre vraiment le très haut niveau. Ce n'est pas le gars qui va rouler sur la L1 », conclut-il. Une maturité sur le terrain qui tarde peut-être à arriver selon lui. Pour rappel, Igor Paixao est arrivé au mercato estival pour 30 millions d’euros. Le prix du transfert fait que le Brésilien sera très attendu dans le sud de la France.