Transfert à 30 ME, à l'OM « il ne va pas rouler sur la L1 »

En coupe d’Espagne notamment ou il a fini meilleur buteur l'année dernière. Si le mec voulait venir à Marseille t'aurais déjà sont maillot floqué, mais t'as le seum parce qu'il préfère l'OL.
faut voir le temps jouer aussi
Le chantier de cet été sera de vendre les grosses valeurs de l'effectif pour combler les dettes et recruter malin en espérant que ça marche aussi bien que cet été. Et à moins d'une qualification en LDC, ce sera rebelote l'année d'après.
3M d'euros de salaires est ce que Lyon peut se le permettre là est la question est ce que le Réal avec un autre prétendant qui peut prendre en charge l'intégralité du salaire et qui a une visibilité égale ou supérieure à Lyon n'aurait pas la préférence du Réal et du coup par la même occasion celle du joueur?
Allez hop c'est parti pour un article quotidien. il vient, il vient plus, il vient un petit peu, il vient plus. Il vient, il vient plus....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
🗣💬 @kevindiaz11 : "Paixão, c'est un bon joueur. Mais il est attendu, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Il vient d'Eredivisie, il va falloir un certain temps d'adaptation. Il découvre vraiment le très haut niveau. Ce n'est pas le gars qui va rouler sur la L1"