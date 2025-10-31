ICONSPORT_274910_0459

Transfert à 30 ME, à l'OM « il ne va pas rouler sur la L1 »

OM31 oct. , 10:00
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille reste sur deux matchs sans victoire en Ligue 1. Battus à Lens, les joueurs de Zerbi ont eu l’occasion de se relancer cette semaine face à Angers. À la suite des deux rencontres, les critiques fusent notamment à l’égard d’Igor Paixao.
Accroché par le SCO d’Angers du côté du Vélodrome, l’Olympique de Marseille fait du surplace en Ligue 1. Quelques jours après la défaite à Lens, les hommes de Roberto de Zerbi n’ont pris qu’un point sur six possibles. Certains éléments ont été pointés du doigt par les observateurs. C’est le cas d’Igor Paixao. Le Brésilien est à nouveau dans le collimateur de certains observateurs.

Igor Paixao, encore un peu tendre

Sur RMC, Kévin Diaz a évoqué le joueur dans l’émission de Génération After. Selon lui, Igor Paixao est attendu et reste encore brouillon. « C’est le problème du Mea Culpa, il y a quelques semaines pour concéder qu’Igor Paixao a fait quelques trucs bien. Mais moi, je ne change pas mon avis fondamental sur le joueur, je sais que c’est un bon joueur. Il peut avoir des qualités, être bon dans la transition. Mais je me répète. Quand tu arrives avec ce genre de prix, tu vas être attendu. C’est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Il vient d'Eredivisie, il va falloir un certain temps d'adaptation », explique-t-il avant de poursuivre. « Ce que j’aime, c’est qu’il a envie. Quand tu le vois, il parle comme un jeune, il a 25 ans, tu me dis, il a 19 ans, c'est pareil. Il crève deux transitions à Lens, l’une où il peut la donner à Gomes. Il découvre vraiment le très haut niveau. Ce n'est pas le gars qui va rouler sur la L1 », conclut-il. Une maturité sur le terrain qui tarde peut-être à arriver selon lui. Pour rappel, Igor Paixao est arrivé au mercato estival pour 30 millions d’euros. Le prix du transfert fait que le Brésilien sera très attendu dans le sud de la France. 
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs3
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275392_0037
ASSE

ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts

ICONSPORT_275044_0103
Liga

« Dani Carvajal est un lâche », le Barça furieux après le Classico

ICONSPORT_275427_0030
OL

L'OL drague la DNCG avec ce chiffre colossal

ICONSPORT_256556_0066
Foot Europeen

Un arbitre effectue 18.000 paris, crise totale en Turquie

Fil Info

11:20
ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts
11:00
« Dani Carvajal est un lâche », le Barça furieux après le Classico
10:40
L'OL drague la DNCG avec ce chiffre colossal
10:20
Un arbitre effectue 18.000 paris, crise totale en Turquie
9:40
Dembélé demande un salaire de Ballon d'Or au PSG
9:20
Italie : Patrick Vieira va prendre la porte
9:00
PL : Chelsea surprend tout le monde avec son futur entraineur
8:40
OM : « Il l’a laissé marquer », cette recrue vedette prend cher

Derniers commentaires

Endrick à l’OL, il arrive !

En coupe d’Espagne notamment ou il a fini meilleur buteur l'année dernière. Si le mec voulait venir à Marseille t'aurais déjà sont maillot floqué, mais t'as le seum parce qu'il préfère l'OL.

Endrick à l’OL, il arrive !

faut voir le temps jouer aussi

Endrick à l’OL, il arrive !

Le chantier de cet été sera de vendre les grosses valeurs de l'effectif pour combler les dettes et recruter malin en espérant que ça marche aussi bien que cet été. Et à moins d'une qualification en LDC, ce sera rebelote l'année d'après.

Endrick à l’OL, il arrive !

3M d'euros de salaires est ce que Lyon peut se le permettre là est la question est ce que le Réal avec un autre prétendant qui peut prendre en charge l'intégralité du salaire et qui a une visibilité égale ou supérieure à Lyon n'aurait pas la préférence du Réal et du coup par la même occasion celle du joueur?

Endrick à l’OL, il arrive !

Allez hop c'est parti pour un article quotidien. il vient, il vient plus, il vient un petit peu, il vient plus. Il vient, il vient plus....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading