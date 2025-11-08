Transfert à 26 ME, l’OM a fait une très bonne affaire

L'OM n'a pas connu que des succès ces derniers mois sur le marché des transferts. S'il y a bien un joueur qui a déçu sur la Canebière, c'est Elye Wahi.

L' OM s'est longtemps cherché des attaquants fiables au plus haut niveau. La direction phocéenne pensait sans doute avoir trouvé son bonheur lors de la signature d'Elye Wahi en provenance du RC Lens pour 25 millions d'euros, hors bonus. Mais seulement quelques mois après son arrivée à Marseille, l'ancien de Montpellier est parti en Allemagne du côté de Francfort contre un chèque de 26 millions d'euros, plus 3 millions de bonus et 12 % sur une éventuelle plus-value future à la revente. En Bundesliga, Wahi n'arrive également pas à décoller. Ce qui fait penser que l'Olympique de Marseille a fait une excellente affaire en lâchant Wahi pour ce prix à Francfort.

Wahi, la galère continue

Ces dernières heures, L'Equipe rappelle notamment que le joueur de 22 ans frustre de plus en plus sa direction. Wahi n'est quasiment jamais titulaire et lorsqu'il entre en jeu, ses prestations déçoivent. Un départ serait même étudié par la formation allemande si rien ne change d'ici au prochain marché des transferts hivernal. Son entraîneur, Dino Toppmöller, passablement agacé par la dynamique du Français, a même récemment balancé : « C’est à Elye de se montrer lorsqu’il est aligné, et les critiques sont fondées. Nous attendons davantage de lui, notamment qu’il soit plus agressif et plus percutant balle au pied. Peut-être suffit-il d’un but pour créer un déclic. Rien n’arrive par hasard, il doit travailler encore plus dur pour y arriver ».

Compte tenu de la situation, Francfort envisage la venue d'un nouvel attaquant dans quelques semaines. Le message est donc clair pour Elye Wahi, qui doit se préparer à être poussé vers la sortie. Comme indiqué plus haut, en cas de revente de l'ancien Phocéen, l'OM pourrait toucher une petite somme. Toujours appréciable au vu du peu de temps que l'attaquant a passé dans le sud-est de la France.