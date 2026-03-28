Transfert à 15 ME, l'OM attendra la dernière minute

L'incertitude règne autour de l'avenir de Benjamin Pavard, prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. L'OM réfléchit avant de se positionner, et attend de connaitre la suite et la fin de sa saison.

Un champion du monde qui revient en France, c’est toujours un clin d’oeil apprécié par le public. L ’OM portait énormément d’espoirs sur la venue de Benjamin Pavard, qui avait perdu sa place à l’Inter Milan avec le changement d’entraineur et le départ de Simone Inzaghi. Voir l’ancien du Bayern Munich débarquer pour apporter de l’assurance et de l’expérience à la défense marseillaise avait tout du bon plan. Mais force est de constater que le joueur qui fête ses 30 ans ce samedi 28 mars n’a pas répondu aux attentes.

Pavard a perdu sa place avec la France

Malgré la confiance de Roberto De Zerbi, il n’a pas su convaincre et s’il enchaine les matchs, c’est aussi lié aux nombreux pépins physiques dans son secteur de jeu. Benjamin Pavard a perdu grâce aux yeux de Didier Deschamps en équipe de France, et sa place pour la Coupe du monde est désormais plus que compromise. Mais en ce jour anniversaire, la presse italienne se penche sur son avenir. Les chances de voir l’OM lever son option d’achat de 15 millions d’euros sont minces, mais pas totalement nulles.

L’Inter Milan s’attend à voir revenir son international français. Mais ce dernier se plait à Marseille, et serait même prêt à faire un effort sur son copieux salaire pour continuer l’aventure dans le sud de la France. Plusieurs conditions à cela : que l’OM se qualifie en Ligue des Champions et que la situation se clarifie au niveau de l’entraineur, car il n’est pas certain que Habib Beye enchaine avec une saison pleine l’an prochain.

Des conditions qui n’ont pour le moment aucune valeur, car cela dépendra de la volonté ou non de l’OM de lâcher une belle somme pour Benjamin Pavard cet été. Pour le moment, le club provençal a la priorité, mais au 30 juin, le défenseur central retournera à l’Inter et ce sera ensuite au plus offrant. Un dossier qui divise chez les supporters, qui ne sont pas totalement convaincus par l’apport du joueur formé au LOSC.