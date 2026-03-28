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Un problème de date, l'OL dégoûté

OL28 mars , 12:40
parGuillaume Conte
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L'OL va avoir une reprise musclée après la trêve, avec deux gros matchs pour le club rhodanien. Les supporters vont devoir choisir entre le déplacement à Angers et la réception de Rennes en Gambardella.
Même jour et même heure. Lors de la reprise après la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais va connaitre deux évènements qui vont un peu gâcher la fête. Le dimanche 5 avril, l’OL se déplacera en effet à Angers pour le compte de la Ligue 1, avec un coup d’envoi prévu à 15h. Forcément, de nombreux supporters lyonnais sont attendus pour cette rencontre.

Les supporters vont devoir faire un choix

Une vraie déception pour le club rhodanien, qui a décidé de mettre en avant le match phare des quarts de finale de la Coupe Gambardella, qui aura lieu ce même dimanche 5 avril à 15h00 également. La programmation de la FFF fait grincer des dents, d’autant que l’OL misait sur un gros soutien populaire face à la formation tenante du titre, Rennes. Pour accueillir les Bretons, Lyon avait en effet décidé de déplacer le match sur la pelouse du Stade Gérard Houllier, à Décines, pour attirer près de 2.000 spectateurs. L’entrée gratuite devrait aider à attirer du monde, mais forcément, les supporters ayant décidé de soutenir l’équipe première à Angers ne pourront pas être de la fête.
Ce seront en tout cas deux matchs importants pour l’OL. Après huit sans victoire, la formation de Paulo Fonseca doit absolument aller chercher les trois points en Anjou sous peine de dire adieu au podium de manière définitive.
De son coté, les U18 lyonnais de Florent Balmont espèrent rééditer la performance de 2022, quand ils avaient remporté la Coupe de France des jeunes aux dépens de Caen aux tirs au but.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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