Un problème de date, l'OL dégoûté

L'OL va avoir une reprise musclée après la trêve, avec deux gros matchs pour le club rhodanien. Les supporters vont devoir choisir entre le déplacement à Angers et la réception de Rennes en Gambardella.

Même jour et même heure. Lors de la reprise après la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais va connaitre deux évènements qui vont un peu gâcher la fête. Le dimanche 5 avril, l’OL se déplacera en effet à Angers pour le compte de la Ligue 1 , avec un coup d’envoi prévu à 15h. Forcément, de nombreux supporters lyonnais sont attendus pour cette rencontre.

Les supporters vont devoir faire un choix

Une vraie déception pour le club rhodanien, qui a décidé de mettre en avant le match phare des quarts de finale de la Coupe Gambardella, qui aura lieu ce même dimanche 5 avril à 15h00 également. La programmation de la FFF fait grincer des dents, d’autant que l’OL misait sur un gros soutien populaire face à la formation tenante du titre, Rennes. Pour accueillir les Bretons, Lyon avait en effet décidé de déplacer le match sur la pelouse du Stade Gérard Houllier, à Décines, pour attirer près de 2.000 spectateurs. L’entrée gratuite devrait aider à attirer du monde, mais forcément, les supporters ayant décidé de soutenir l’équipe première à Angers ne pourront pas être de la fête.

Ce seront en tout cas deux matchs importants pour l’OL. Après huit sans victoire, la formation de Paulo Fonseca doit absolument aller chercher les trois points en Anjou sous peine de dire adieu au podium de manière définitive.

De son coté, les U18 lyonnais de Florent Balmont espèrent rééditer la performance de 2022, quand ils avaient remporté la Coupe de France des jeunes aux dépens de Caen aux tirs au but.