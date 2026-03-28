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De Zerbi refuse Tottenham, les féministes jubilent

Premier League28 mars , 11:40
parGuillaume Conte
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Totalement désespérés, les Spurs de Tottenham ont appelé à deux reprises Roberto De Zerbi à l'aide ces dernières semaines. L'ancien coach de l'OM a répondu deux fois par la négative.
Parti de l’Olympique de Marseille en ce début d’année, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à être sollicité pour retrouver un poste. Toujours très apprécié en Angleterre, l’entraineur italien a été appelé par Tottenham quand Thomas Franck a été contraint de céder sa place en raison des résultats très décevants des Spurs. Mais l’ancien coach de Brighton n’a pas répondu favorablement à l’appel du club londonien, estimant qu’il était mieux pour lui de venir cet été plutôt que lors d’une saison en cours.
Tottenham s’est donc porté sur Igor Tudor, mais entre l’élimination en Ligue des Champions et les résultats encore plus catastrophiques en Premier League, le Croate va prendre la porte. Le Croate négocie déjà son départ, qui devrait avoir lieu pendant cette trêve internationale. Résultat, les Spurs ont de nouveau contacté Roberto De Zerbi, avec la même réponse. Une arrivée en cours de saison dans une situation délicate ne serait pas une bonne chose aux yeux de l’ancien coach de l’OM. RDZ a répondu par la négative et par un « not now » (pas maintenant) qui laisse entendre qu’il réétudiera la question si jamais Tottenham se maintient en fin de saison.
A noter que ce refus de De Zerbi ne va pas trop chagriner une partie des supporters des Spurs. Ces derniers, par le biais de deux associations féminines, ont dénoncé le fait que l'entraineur qui était en poste auparavant à l'OM avait soutenu Mason Greenwood. L'ailier anglais possède toujours une image terrible en Angleterre depuis les images de sa copine de l'époque, devenue depuis sa femme, qu'il avait violentée.
Résultat, en situation d’urgence, le club du nord de Londres devrait nommer Sean Dyche, ancien coach de Burnley et d’Everton récemment limogé par Nottingham Forest.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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