De Zerbi refuse Tottenham, les féministes jubilent

Totalement désespérés, les Spurs de Tottenham ont appelé à deux reprises Roberto De Zerbi à l'aide ces dernières semaines. L'ancien coach de l'OM a répondu deux fois par la négative.

Parti de l ’Olympique de Marseille en ce début d’année, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à être sollicité pour retrouver un poste. Toujours très apprécié en Angleterre, l’entraineur italien a été appelé par Tottenham quand Thomas Franck a été contraint de céder sa place en raison des résultats très décevants des Spurs. Mais l’ancien coach de Brighton n’a pas répondu favorablement à l’appel du club londonien, estimant qu’il était mieux pour lui de venir cet été plutôt que lors d’une saison en cours.

Tottenham s’est donc porté sur Igor Tudor, mais entre l’élimination en Ligue des Champions et les résultats encore plus catastrophiques en Premier League, le Croate va prendre la porte. Le Croate négocie déjà son départ, qui devrait avoir lieu pendant cette trêve internationale. Résultat, les Spurs ont de nouveau contacté Roberto De Zerbi, avec la même réponse. Une arrivée en cours de saison dans une situation délicate ne serait pas une bonne chose aux yeux de l’ancien coach de l’OM. RDZ a répondu par la négative et par un « not now » (pas maintenant) qui laisse entendre qu’il réétudiera la question si jamais Tottenham se maintient en fin de saison.

A noter que ce refus de De Zerbi ne va pas trop chagriner une partie des supporters des Spurs. Ces derniers, par le biais de deux associations féminines, ont dénoncé le fait que l'entraineur qui était en poste auparavant à l'OM avait soutenu Mason Greenwood. L'ailier anglais possède toujours une image terrible en Angleterre depuis les images de sa copine de l'époque, devenue depuis sa femme, qu'il avait violentée.

Résultat, en situation d’urgence, le club du nord de Londres devrait nommer Sean Dyche, ancien coach de Burnley et d’Everton récemment limogé par Nottingham Forest.