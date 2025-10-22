ICONSPORT_270916_0424
Roberto De Zerbi

Sporting-OM : Déjà une balle de match pour Marseille !

OM22 oct. , 16:30
parQuentin Mallet
4
Après avoir écrasé l'Ajax Amsterdam lors de la précédente journée de Ligue des champions (4-0), l'OM peut frapper un grand coup pour son avenir européen en allant gagner au Sporting CP. Un match qui peut servir de bascule pour la saison phocéenne.
C'est un OM leader du championnat de France qui se déplace à Lisbonne ce mercredi pour y affronter le Sporting CP. C'est aussi et surtout un OM fort d'une confiance retrouvée face au très haut niveau. Après avoir presque fait déjouer le Real Madrid en première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont ensuite écrasé l'Ajax Amsterdam (4-0) dans un Vélodrome en fusion.
Cette troisième journée peut d'ores et déjà être décisive pour la suite car une victoire permettrait aux Phocéens de coller au top 8 et de faire perdurer une dynamique folle de 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Invité à donner son avis sur la possibilité que le match face au Sporting soit une bascule pour la suite de la saison européenne de l'OM, Nabil Djellit est sûr de lui.

L'OM doit frapper un grand coup au Sporting

« Sporting CP - OM, le match bascule de la saison européenne marseillaise ? Quand j'ai vu le titre, je n'étais pas parti pour dire ça. Mais effectivement, c'est quand même un virage pour consolider quelque chose. Nous, dans notre regard, se dire que c'est sérieux. Ce soir si tu gagnes, c'est top 16 minimum. Mais faut pas non plus trop s'emballer. Quand on regarde les tableaux et leur vécu récent en Ligue des champions, c'est plus la soupe à la grimace qu'autre chose. Après, leur mercato est réussi dans leur secteur défensif. L'équipe est métamorphosée à ce niveau-là. Celui qu'on voyait comme un perdant, Balerdi, c'est peut-être un gagnant. Il est maintenant en complément des autres. Tout ça fait que cet équilibre créé de cette manière-là est aujourd'hui le point fort de l'OM », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg.

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
21:00
Olympique Marseille
A l'OM de prouver que sa saison est définitivement à part en allant chercher l'actuel deuxième du championnat portugais. Pour rappel, les deux adversaires possèdent le même nombre de points après deux journées de Ligue des champions.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_272079_0001
OL

L'OL en Europe, c'est un flop total !

ICONSPORT_239409_0033
Mercato

L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte

ICONSPORT_271638_0124
PSG

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

ICONSPORT_274336_0162
Liga

Mbappé en feu, Dembélé et Hakimi ont créé un monstre

Fil Info

18:30
L'OL en Europe, c'est un flop total !
18:00
L'Inter et le Barça négocient, l'OM en alerte
17:30
« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas
17:00
Mbappé en feu, Dembélé et Hakimi ont créé un monstre
16:00
OL : Lyon affiche une statistique qui va vous sidérer
15:30
PSG : Luis Campos a trouvé la recrue idéale
15:00
Naples en éruption, Antonio Conte cartonne ses joueurs
14:30
Vente de Nantes : Une offre de 80ME, Kita n'est pas clair

Derniers commentaires

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Je suis d'accord avec toi. Justement. Connaissant l'histoire du PSG sous l'ère QSI, sortir l'argument du budget et des effectifs comme impératif de résultats c'est, pour rester poli, surprenant. Il faut soit avoir la mémoire très courte, soit mal connaitre son club, soit faire son troll à deux balles comme ceux qui osent tout. Et puis, notre budget, aussi bon soit-il, est encore loin du votre. Que cet argument vienne d'un brestois, ok, mais d'un parisien...

« Ce PSG est écœurant » : La presse européenne n’en revient pas

Et il va surtout falloir maintenir ce niveau d'exigence. Il y a un an la presse se pâmait pour Liverpool et on a vu... Savourons seulement mais que nos joueurs restent concentrés.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Oui, comme Hakimi et Mendes par exemple.

« Vitinha est le meilleur milieu du monde », Riolo applaudit le PSG

Personnellement j'aime ce genre de joueur et lui excelle dans son style. Paris lui doit beaucoup, même s'il est très bien entouré. Quand je repense à ses débuts où il se faisait pourrir par les "stars". C'est un joueur très précieux pour l'équilibre de l'équipe.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

c'est vrai qu'on a un tres gros budget,c'est aussi vrai que quand le qatar est arrivé il a usé et surabusé de ses moyens illimites mais maintenant c'est devenu un club tres bien structuré et qui travaille bien!Rien que la ldc a rapporté 149 millions en tout,la coupe du monde des clubs 90 millions,la billeterie du Parc 170 millions,les droits tv (national et a l'international) 245 millions,le merchandising,les contrats avec nike,qatar airways,jordan et surtout l'economie de la masse salariale moins grosse qu'avec les grosses stars!"On " est devenu un club tres serieux qui bosse bien,bien loin des debuts qsi donc l'argent illimité!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading