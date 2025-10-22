Sporting-OM : Déjà une balle de match pour Marseille !

Après avoir écrasé l'Ajax Amsterdam lors de la précédente journée de Ligue des champions (4-0), l'OM peut frapper un grand coup pour son avenir européen en allant gagner au Sporting CP. Un match qui peut servir de bascule pour la saison phocéenne.

C'est un OM leader du championnat de France qui se déplace à Lisbonne ce mercredi pour y affronter le Sporting CP. C'est aussi et surtout un OM fort d'une confiance retrouvée face au très haut niveau. Après avoir presque fait déjouer le Real Madrid en première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont ensuite écrasé l'Ajax Amsterdam (4-0) dans un Vélodrome en fusion.

Cette troisième journée peut d'ores et déjà être décisive pour la suite car une victoire permettrait aux Phocéens de coller au top 8 et de faire perdurer une dynamique folle de 5 victoires lors des 5 derniers matchs. Invité à donner son avis sur la possibilité que le match face au Sporting soit une bascule pour la suite de la saison européenne de l'OM, Nabil Djellit est sûr de lui.

L'OM doit frapper un grand coup au Sporting

« Sporting CP - OM, le match bascule de la saison européenne marseillaise ? Quand j'ai vu le titre, je n'étais pas parti pour dire ça. Mais effectivement, c'est quand même un virage pour consolider quelque chose. Nous, dans notre regard, se dire que c'est sérieux. Ce soir si tu gagnes, c'est top 16 minimum. Mais faut pas non plus trop s'emballer. Quand on regarde les tableaux et leur vécu récent en Ligue des champions, c'est plus la soupe à la grimace qu'autre chose. Après, leur mercato est réussi dans leur secteur défensif. L'équipe est métamorphosée à ce niveau-là. Celui qu'on voyait comme un perdant, Balerdi, c'est peut-être un gagnant. Il est maintenant en complément des autres. Tout ça fait que cet équilibre créé de cette manière-là est aujourd'hui le point fort de l'OM », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg.

Champions League 22 octobre 2025 à 21:00 Sporting CP 21:00 Olympique Marseille

A l'OM de prouver que sa saison est définitivement à part en allant chercher l'actuel deuxième du championnat portugais. Pour rappel, les deux adversaires possèdent le même nombre de points après deux journées de Ligue des champions.