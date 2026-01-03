ICONSPORT_275929_0037

Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus

OM03 janv. , 11:00
parGuillaume Conte
0
L'OM rêve du gros coup Oscar Mingueza, tout proche de la fin de son contrat avec le Celta Vigo et qui regarde pour changer de club dès le mois de janvier.
A la recherche de la perle rare en défense, l’OM regarde du côté de l’Espagne. Il y a un joueur solide, encore jeune mais expérimenté, qui sera en fin de contrat dans six mois, qui fait clairement saliver tout l’état-major marseillais. Selon Estadio Deportivo, le Celta Vigo va forcément devoir étudier une éventuelle vente d’Oscar Mingueza, taulier de la défense galicienne. Mis de côté par le FC Barcelone alors qu’il commençait à avoir du temps de jeu, Mingueza a pris son envol avec Vigo.

Un prix qui tombe à 8 ME

Mais avec son contrat se terminant en juin, sa valeur a terriblement chuté. Il était possible de l’acheter pour 20 ME l’été dernier. Et désormais, selon The Hard Tackle, le Celta baissera ses demandes pour récupérer 8 ME sur le prix de son défenseur. Ce dernier hésite pour le moment entre partir dès le mois de janvier et changer totalement d’horizon, ou bien étudier les offres à la fin de la saison. De son côté, le Celta Vigo espère toujours le prolonger, mais ce n'est plus la tendance. Le fait d’avoir une telle réduction commence à intéresser de nombreux clubs, puisque Bergame, le Milan AC et Aston Villa sont sur les rangs.
Mais l’OM va frapper très fort en proposant un contrat jusqu’en 2030 à Mingueza. De quoi séduire l’international espagnol, qui rêve de disputer à nouveau la Ligue des Champions et de se faire remarquer pour aller chercher une place en Coupe du monde avec la Roja en fin de saison. Pour l’OM, ce serait un renfort à bas coût, et un joueur qui arrive en très grande forme. Capable de jouer arrière droit, le central a enchainé 20 matchs cette saison, et il sera certainement observé de très près ce samedi contre Valence, pour sa reprise de l’année 2026.
Ó. Mingueza García

Ó. Mingueza García

SpainEspagne Âge 26 Défenseur

WC Qualification Europe

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281139_0001
OL

OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases

ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC

ol nuamah la facture passe a 30me iconsport 250955 0207 390891
OL

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Fil Info

03 janv. , 11:20
OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases
03 janv. , 10:40
Le PSG annonce du jamais vu contre le Paris FC
03 janv. , 10:20
L'OL ne voit pas le bout du tunnel
03 janv. , 10:01
L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée
03 janv. , 10:00
Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé
03 janv. , 9:40
L’OM craque pour ce monstre de la Ligue 1 à 25 ME
03 janv. , 9:20
L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde
03 janv. , 9:00
Strasbourg supplie Chelsea, le dossier devient fou

Derniers commentaires

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Les gamins il ont rien prouvé il demande des salaires xxl cette mentalité chez beaucoup de jeunes me dégoute

« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

Connais pas mais pas besoin d'être un grand nom pour être coach. Par contre c'est fiounasse les proprio de Chelsea il pourrai le laisser finir sa saison !

L1 : Lens champion grâce aux arbitres, la colère gronde

Sur ce Match l'arbitre le fausse . Le ROUGE est plus que sévère , plus d'autres décisions ?

L'OL ne voit pas le bout du tunnel

Nuamah est Mangala, à ce stade, c'est comme s'ils s'étaient fait 2 fois les croisés....

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

Comme on dit : "problème de riche".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading