Son prix baisse de 12 ME, l’OM fonce dessus

L'OM rêve du gros coup Oscar Mingueza, tout proche de la fin de son contrat avec le Celta Vigo et qui regarde pour changer de club dès le mois de janvier.

A la recherche de la perle rare en défense, l’OM regarde du côté de l’Espagne. Il y a un joueur solide, encore jeune mais expérimenté, qui sera en fin de contrat dans six mois, qui fait clairement saliver tout l’état-major marseillais. Selon Estadio Deportivo, le Celta Vigo va forcément devoir étudier une éventuelle vente d’Oscar Mingueza, taulier de la défense galicienne. Mis de côté par le FC Barcelone alors qu’il commençait à avoir du temps de jeu, Mingueza a pris son envol avec Vigo.

Un prix qui tombe à 8 ME

Mais avec son contrat se terminant en juin, sa valeur a terriblement chuté. Il était possible de l’acheter pour 20 ME l’été dernier. Et désormais, selon The Hard Tackle, le Celta baissera ses demandes pour récupérer 8 ME sur le prix de son défenseur. Ce dernier hésite pour le moment entre partir dès le mois de janvier et changer totalement d’horizon, ou bien étudier les offres à la fin de la saison. De son côté, le Celta Vigo espère toujours le prolonger, mais ce n'est plus la tendance. Le fait d’avoir une telle réduction commence à intéresser de nombreux clubs, puisque Bergame, le Milan AC et Aston Villa sont sur les rangs.

Mais l’OM va frapper très fort en proposant un contrat jusqu’en 2030 à Mingueza. De quoi séduire l’international espagnol, qui rêve de disputer à nouveau la Ligue des Champions et de se faire remarquer pour aller chercher une place en Coupe du monde avec la Roja en fin de saison. Pour l’OM, ce serait un renfort à bas coût, et un joueur qui arrive en très grande forme. Capable de jouer arrière droit, le central a enchainé 20 matchs cette saison, et il sera certainement observé de très près ce samedi contre Valence, pour sa reprise de l’année 2026.