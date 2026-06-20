Six mois à l’OM, il ne s'en remet pas

Parmi les très nombreuses arrivées à l'OM l'hiver dernier, Ethan Nwaneri n'a pas répondu aux attentes et a été dépassé par l'univers marseillais. Arsenal, qui comptait sur lui pour la suite, le met désormais en vente.

Sur ses années de dirigeant puis de président de l’Olympique de Marseille , Pablo Longoria a tenté d’innombrables coups. Le roi du prêt a souvent espéré faire un coup à la Endrick, en récupérant un joueur prometteur d’un grand club européen pour le faire grandir et améliorer l’équipe. Cela a rarement été le cas. Dans l’un des derniers paris, le président espagnol a fait venir Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal.

Un prêt décevant à l'OM pour Nwaneri

Après des débuts tonitruants, le milieu offensif anglais a disparu des radars, mangé par la folie provençale et la difficulté de digérer le passage de l’adulation à la haine qui peut être de mise à l’OM. Avec la nomination d’Habib Beye, le joueur d’Arsenal n’a quasiment plus eu de temps de jeu, et son prêt se révèle donc être une grosse déception. Une désillusion dont le jeune anglais pourrait ne pas se remettre.

En effet, en début d’année, Mikel Arteta confiait son grand espoir de voir un Nwaneri aguerri revenir de Marseille cet été. Mais le discours est désormais totalement différent. Selon Team Talk, les Gunners ne croient plus au joueur d’origine nigériane et souhaitent désormais s’en séparer de manière définitive. Un coup dur pour un joueur sous contrat jusqu’en 2030 avec le club londonien, mais qui n’aura pas sa place alors qu’Arsenal veut se renforcer l’été prochain pour continuer à viser très haut.

Le média britannique annonce que la porte a été ouverte à plusieurs clubs pour un départ définitif : Côme en Italie, ainsi que Everton, Aston Villa et Newcastle en Premier League . Une preuve que Nwaneri attire toujours du monde malgré son passage à l’OM qui ne lui aura pas rendu service pour espérer s’imposer dans son club formateur.