Six absents pour l’OM contre Nice

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.