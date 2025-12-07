ICONSPORT_278588_0120

Séisme à Nice, l'onde de choc touche l'OM

OM07 déc. , 12:20
parMehdi Lunay
Après la violente altercation qui l'a opposé à certains supporters, Terem Moffi veut quitter l'OGC Nice. L'attaquant nigérian a déjà plusieurs prétendants sérieux pour janvier. Séduit par le joueur en 2023, l'Olympique de Marseille est à nouveau sur les rangs.
En quelques semaines, la saison de l'OGC Nice a basculé dans le chaos. Après plusieurs défaites de rang toutes compétitions confondues, le club azuréen a provoqué la colère de ses supporters. Certains d'entre eux s'en sont même pris aux joueurs au retour du déplacement à Lorient. Une violente altercation a eu lieu et elle a concerné plusieurs joueurs dont notamment Terem Moffi. L'attaquant nigérian a très mal vécu cet épisode. Il a décidé que l'aventure niçoise était terminée et qu'il devait se trouver un nouveau club dès janvier.

Terem Moffi à Marseille cet hiver ?

L'homme aux 2 buts en Ligue 1 cette saison ne manque pas de prétendants en Europe. Selon les informations du site Media Foot, l'Olympique de Marseille serait de la partie. Le club phocéen a pris des renseignements concernant les modalités financières d'un possible transfert du joueur niçois. Ce n'est pas encore la grande offensive au mercato mais cela montre quand même l'intérêt réel de l'OM pour Moffi.
Rien d'étonnant finalement pour un attaquant que Marseille voulait recruter en 2023. Terem Moffi avait finalement privilégié Nice à l'époque. Reste à voir si les Olympiens vont être plus concrets et en faire officiellement la doublure de Pierre-Emerick Aubameyang en seconde partie de saison. Il ne faudra pas traîner puisque certaines écuries sont bien plus avancées que l'OM. En France, Nantes et le Paris FC ont encore plus besoin du Nigérian dans l'immédiat. En Angleterre, Wolverhampton et Leeds sont aussi très chauds pour finaliser un transfert dès janvier prochain.
T. Moffi

T. Moffi

NigeriaNigéria Âge 26 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
