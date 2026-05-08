Se mettre au niveau du Havre, le nouvel objectif de l’OM

L'OM est à une défaite de tout perdre cette saison. Le déplacement de dimanche face au Havre est particulièrement craint, car les Normands auront faim. Ce qui n'est pas le cas des Marseillais sur les derniers matchs.

La troisième place n’est plus atteignable pour l’OM , qui a besoin de faire un carton plein dans les deux derniers matchs de la saison et d’espérer des faillites collectives de Lille, Monaco et de Rennes notamment, pour croire en la quatrième place. Les chances sont bien maigres, mais Habib Beye a le devoir d’y croire. En conférence de presse, l’entraineur marseillais a essayé de transmettre sa volonté de bien finir une saison catastrophique pour son club. Cela passe par un succès lors du déplacement au Havre. Un match qui n’aurait pas fait peur aux Marseillais il y a quelques mois, mais à en croire le discours de leur entraineur, il sera important de se mettre au niveau du défi physique des Havrais, qui n’ont pas encore assuré mathématiquement leur maintien.

Beye craint l'intensité physique du Havre

Résister à leur intensité, la matcher surtout sur l'envie. Quand vous êtes Le Havre à domicile contre l'OM, il faut être vite prêt. C'est une équipe qui dégage beaucoup de qualités techniques dans son jeu. Il faut saluer le travail de Digard. Si on ne répond pas aux duels, c'est une équipe qui centre beaucoup, il faudra être au niveau du rythme. Ça n'a pas été le cas contre Nantes. C'est une équipe qui peut vous imposer son rythme, son intensité et sa qualité technique », a livré Habib Beye, qui sait bien que son équipe a souffert physiquement lors des deniers matchs contre Nice, Lorient ou Nantes. », a livré Habib Beye, qui sait bien que son équipe a souffert physiquement lors des deniers matchs contre Nice, Lorient ou Nantes.

Des propos tout de même inquiétants alors que l’OM a encore un espoir d’accrocher une place européenne. Mais visiblement, même face à un club qui se bat pour son maintien, la confiance a changé de camp.