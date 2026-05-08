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Se mettre au niveau du Havre, le nouvel objectif de l’OM

OM08 mai , 17:00
parGuillaume Conte
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L'OM est à une défaite de tout perdre cette saison. Le déplacement de dimanche face au Havre est particulièrement craint, car les Normands auront faim. Ce qui n'est pas le cas des Marseillais sur les derniers matchs.
La troisième place n’est plus atteignable pour l’OM, qui a besoin de faire un carton plein dans les deux derniers matchs de la saison et d’espérer des faillites collectives de Lille, Monaco et de Rennes notamment, pour croire en la quatrième place. Les chances sont bien maigres, mais Habib Beye a le devoir d’y croire. En conférence de presse, l’entraineur marseillais a essayé de transmettre sa volonté de bien finir une saison catastrophique pour son club. Cela passe par un succès lors du déplacement au Havre. Un match qui n’aurait pas fait peur aux Marseillais il y a quelques mois, mais à en croire le discours de leur entraineur, il sera important de se mettre au niveau du défi physique des Havrais, qui n’ont pas encore assuré mathématiquement leur maintien.

Beye craint l'intensité physique du Havre

« Résister à leur intensité, la matcher surtout sur l'envie. Quand vous êtes Le Havre à domicile contre l'OM, il faut être vite prêt. C'est une équipe qui dégage beaucoup de qualités techniques dans son jeu. Il faut saluer le travail de Digard. Si on ne répond pas aux duels, c'est une équipe qui centre beaucoup, il faudra être au niveau du rythme. Ça n'a pas été le cas contre Nantes. C'est une équipe qui peut vous imposer son rythme, son intensité et sa qualité technique », a livré Habib Beye, qui sait bien que son équipe a souffert physiquement lors des deniers matchs contre Nice, Lorient ou Nantes.
Des propos tout de même inquiétants alors que l’OM a encore un espoir d’accrocher une place européenne. Mais visiblement, même face à un club qui se bat pour son maintien, la confiance a changé de camp.

Ligue 1

10 mai 2026 à 21:00
Le Havre
21:00
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Derniers commentaires

Pagis rêve d'un club, c'est l'OL tout craché

Une seule bonne saison et ca va finir a la romain faivre.1 ca s enflamme.comme pour abdelli .faut qu il aille a Marseille ruiner sa carrière. Pas besoin de lui a lyon.y a déjà ce qu il faut au milieu de terrain

L’OM va trop loin, la santé mentale des joueurs inquiète

Il ne vaut mieux pas pour eux, car sinon, c'est le grand lessivage de printemps 😊

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La chèvre 🐐 surnommée luis henBIQUET est parti en italie poir 23 millions aprrs n avoir rien démontré en ligue 1..... 25 millions ?voyons!!!

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C'est un sport collectif et non un sport individuel, je comprends ton point de vue mais je préfère donner ce trophée à un joueur ayant fait partie d'un bon collectif.

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25m c'est juste pr la chaussure gauche ou droite. Il y aura l'autre chaussure, les 2 chaussettes, le short, le buste et la tête ensuite ;).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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