OM : « Nakamura a le 13 », les supporters s'enflamment

Les supporters de l'OM ont fait leur mercato à l'occasion du match entre le Japon et le Brésil, et ils craquent plus sur les Japonais que sur Vinicius.

Les 16es de finale de la Coupe du monde ne manquent pas de suspense. Après la victoire arrachée par le Canada face à l’Afrique du Sud, le Brésil en a fait de même contre une courageuse équipe du Japon (2-1). Du gardien à l’attaquant, les joueurs nippons ont tout donné et ont failli aller chercher la prolongation, Martinelli ne marquant le but décisif qu’à la 95e minute.

L'abnégation japonaise force l'admiration

Forcément, comme à chaque mondial, les performances des joueurs méconnus ou rarement sous le feu des projecteurs provoquent un énorme engouement. Et à l’heure où l’OM n’arrive pas à enregistrer la moindre recrue, et cherche des joueurs altruistes, qui donnent tout et à un prix abordable, les commentaires des supporters marseillais étaient unanimes.

L’idéal pour Grégory Lorenzi serait de recruter toute l’équipe du Japon, tant ses joueurs, s’ils ne sont pas les talentueux, donnent tout pour le maillot. « Sinon on vend tout le monde et on rachète l'équipe du Japon… », « Au lieu d'aller chercher des sud américain inconnus ou des africains que personne ne veut. Allez plutôt chercher 3/4 asiatiques. C’est moins cher, ça fait pas de vague et surtout ça va mouiller le maillot jusqu'à la fin ( pas comme certains) »,ont noté des fans de l’OM sur X, avant de cibler trois recrues du Japon qui pourraient relancer leur équipe cette saison.

« Faut jamais juger avec des matchs de CDM mais le Zion Suzuki... Il a des attitudes de grands gardiens », « Lançons la propagande Keito Nakamura à l'OM c'est un joueur parfait pour le club et peu cher ! », « Et ito (ex Reims) qui se retrouve à Genk … pareil », « Nakamura si il a le 13 avec le Japon c'est pas un hasard les mecs », veulent croire les supporters de l’OM avec une pointe d’auto-dérision. Une preuve que, faute de recrues au mercato, même les joueurs aperçus une fois tous les quatre ans font rêver.