Les Pays-Bas favoris face au Maroc, Rothen s’étouffe

Le Maroc et les Pays-Bas s'affrontent dans la nuit de lundi à mardi pour une place en 1/8e de finale. Un choc dont le nom du favori fait débat.

C’est le premier gros choc de ces 16e de finale de Coupe du monde. Cette nuit, le Maroc affrontera les Pays-Bas, dans un duel très attendu. Il faut dire que les Lions de l’Atlas, demi-finalistes en titre de l’épreuve, ont accroché le Brésil et font partie des outsiders de la compétition. En face, les Néerlandais n’ont pas fait beaucoup de bruit dans leur poule, mais ils ont terminé premiers avec deux victoires, un nul et 10 buts marqués. De quoi inspirer le respect, et en tant que nation déjà deux fois finaliste et qui a souvent brillé dans un Mondial, certains voient même les Bataves avec le statut de favori.

Un positionnement que ne comprend pas Jérome Rothen, pour qui le Maroc est le gros bras dans ce duel. « Je veux bien que l'on prenne l'histoire en considération et que par rapport à cela ils sont favoris, mais on s'en fout. Regardons les derniers matchs, les forces en présence. J’ai du mal à entendre que les Pays-Bas sont au-dessus du Maroc. Les équipes africaines ont montré qu’elles étaient en pleine progression. Regardez les matchs du premier tour, le Maroc a fait l’un des meilleurs matchs contre le Brésil. Ils sont dignes d’une équipe qui peut viser très haut, et ont renouvelé ça au deuxième match. Et je vois les Pays-Bas avec beaucoup d’arrogance, et ça les a fait plus ou moins déjouer contre le Japon. Pour moi il n’y a aucune logique pour dire que les Pays-Bas sont favoris », a livré l’ancienne patte gauche du PSG, qui ne voit pas pourquoi les bookmakers font toujours des Lions de l’Atlas le petit Poucet.

Un statut qui ne dérangera pas le Maroc, ravi d’avancer masqué dans cette Coupe du monde où personne ne doute du niveau affiché par la formation africaine.