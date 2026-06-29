OL : Le hat-trick de Michele Kang a bluffé tout le monde

OL : Le hat-trick de Michele Kang a bluffé tout le monde

OL29 juin , 20:00
parGuillaume Conte
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Michele Kang a réussi un incroyable tour de force en redressant avant de racheter l'Olympique Lyonnais cette semaine.
Un an après avoir été relégué provisoirement en Ligue 1 en raison d’une situation économique catastrophique, l’Olympique Lyonnais a réussi un retour au premier plan remarqué. C’est Michele Kang qui a repris les choses en mains, avant de tout simplement reprendre le club et d’en devenir la propriétaire. Un retour de flamme que personne n’avait vu venir il y a moins d’un an de cela.
Mais la femme d’affaires américaine s’est révélée dans cette situation catastrophique, et cela s’est traduit cette semaine par un passage plutôt réussi devant la DNCG, et l’annonce de son rachat avec une grosse part d’émotion pour celle qui était venue à Lyon au départ pour s’occuper de l’équipe féminine.

Les avocats sont scotchés par le deal Kang-OL

« Cela a été, sans aucun doute, le plus grand défi de ma vie personnelle et professionnel. Je n’étais pas seule. Plus de 100 avocats représentant différentes parties prenantes décrivent cela comme l’une des plus complexes, sinon la transaction la plus complexe qu’ils ont connu lors de leur carrière », a même glissé la femme originaire de Corée du Sud et qui permet ainsi d’oublier John Textor.
Mais comment Michele Kang a pu redresser une situation compromise sur le plan financier au point de récupérer le club lyonnais et négocier la fin de la faillite financière qui lui semblait promise ? Selon BFM TV, la nouvelle patronne de l’OL a réussi trois exploits dans un plan financier construit en seulement quelques semaines. Il y a tout d’abord la faculté de réunir 71 millions d’euros à injecter pour pouvoir racheter officiellement le club. Il y a ensuite la renégociation de la dette qui a permis à tout le monde d’y trouver son compte même s’il faudra certainement attendre de longues années avant que l’OL ne s’en sorte. Il y a enfin les signaux positifs de bonne gestion du club, avec notamment la division par deux de la masse salariale en moins d’un an, grâce aux départs de nombreux joueurs à gros salaire, et aux beaux coups réalisés sur le marché des transferts avec des joueurs parfois méconnus.
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Imagine la tare du mec il a le pseudo du grand simplet dans scoobidoo, il est pour un club qui joue dans un bois remplis de travs et vient passer sa vie sur les articles de l’OM pour se palucher sur 2⭐️ça vie doit être compliqué mais on ne peut pas faire du social avec tout les TDC … mais il est au coude à coude avec lyonnais pour la 1ere place des abrutis fiers d’eux 😵🤓😵‍💫 d’ailleurs je m’inquiète on a pas eu de visite du chat sauvage depuis 3 jours il a peut etre succombé à la canicule….

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C'est largement mérité. Les brésiliens ont très largement dominé un bus japonais.

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900 meme. pauvre type. alors que ton club a depensé 4 milliards. mdrr t es bete mon pauvre.

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super continues tu te fais honte. pauvre type

Om Enfin Une Offre Serieuse Et Cest Une Surprise

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
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5
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00000000
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