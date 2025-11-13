Sans les Marseillais, les Niçois ne sont pas à l’abri

Lors du déplacement à Nice le 21 novembre, l’Olympique de Marseille sera privé de ses supporters. La préfecture des Alpes-Maritimes espère éviter tout incident en interdisant les fans marseillais à l’Allianz Riviera. Mais il y a quelques mois, cette même mesure n’avait pas empêché les locaux de déraper.

Le dernier Nice-OM avait choqué

D’ailleurs, l’arrêté rappelle des faits passés pour justifier la mesure annoncée. Les autorités soulignent « le caractère répété d’événements graves de nature à troubler l’ordre public lors des précédentes rencontres » entre ces deux équipes, mais aussi « la rivalité permanente et violente opposant les supporters ultras des deux clubs depuis plusieurs années ». Si certaines interdictions sont contestées, celle-ci ne devrait pas faire l’objet d’une polémique. Il faut même s’attendre à ce que les supporters marseillais soient également interdits de déplacement à Nice.

La préfecture espère ainsi éviter tout incident en ville ou près du stade, tout en sachant pertinemment que l’absence des fans de l’Olympique de Marseille n’empêchera pas forcément leurs homologues niçois de déparer. En janvier dernier, le match entre le Gym et le club phocéen (2-0), déjà privé de ses fidèle, avait beaucoup fait parler à cause d’une banderole jugée raciste. « Le soleil se couche sur la ville de Nice… que la chasse aux rats commence ! », pouvait-on lire dans la tribune sud, finalement sanctionnée de trois matchs de suspension pour ces mots et pour des chants homophobes. La Ligue de Football Professionnel sera donc attentive.