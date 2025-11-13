ICONSPORT_276320_0002
Allianz Riviera

Sans les Marseillais, les Niçois ne sont pas à l’abri

OM13 nov. , 18:00
parEric Bethsy
0
Lors du déplacement à Nice le 21 novembre, l’Olympique de Marseille sera privé de ses supporters. La préfecture des Alpes-Maritimes espère éviter tout incident en interdisant les fans marseillais à l’Allianz Riviera. Mais il y a quelques mois, cette même mesure n’avait pas empêché les locaux de déraper.
La décision était attendue. Juste après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille se rendra à Nice sans ses supporters. La préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 6 novembre dans lequel elle « interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, d’accéder au stade et à ses abords » le 21 novembre. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné l’hostilité entre les deux camps.

Le dernier Nice-OM avait choqué

D’ailleurs, l’arrêté rappelle des faits passés pour justifier la mesure annoncée. Les autorités soulignent « le caractère répété d’événements graves de nature à troubler l’ordre public lors des précédentes rencontres » entre ces deux équipes, mais aussi « la rivalité permanente et violente opposant les supporters ultras des deux clubs depuis plusieurs années ». Si certaines interdictions sont contestées, celle-ci ne devrait pas faire l’objet d’une polémique. Il faut même s’attendre à ce que les supporters marseillais soient également interdits de déplacement à Nice.
La préfecture espère ainsi éviter tout incident en ville ou près du stade, tout en sachant pertinemment que l’absence des fans de l’Olympique de Marseille n’empêchera pas forcément leurs homologues niçois de déparer. En janvier dernier, le match entre le Gym et le club phocéen (2-0), déjà privé de ses fidèle, avait beaucoup fait parler à cause d’une banderole jugée raciste. « Le soleil se couche sur la ville de Nice… que la chasse aux rats commence ! », pouvait-on lire dans la tribune sud, finalement sanctionnée de trois matchs de suspension pour ces mots et pour des chants homophobes. La Ligue de Football Professionnel sera donc attentive.
0
Derniers commentaires

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

salut Kvaracadabra , tu as raison ..... tessemann !

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Oui j'avais vu ça ce matin... No comment, Chevalier est tranquille après ça

PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Quel coup magnifique ce Pacho, incroyable. C'est très difficile de trouver de grand défenseurs centraux. Quelle progression en si peu de temps pour lui.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

J'espère qu'il se ménagera et jouera au ralenti et au pire des cas simulera une gêne pour sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

