Robinio Vaz de retour, le coup du siècle de l'OM

Vendu par l'OM l'hiver dernier, Robinio Vaz a du mal à trouver pleinement sa place à l'AS Rome. A tel point qu'il pourrait être prêté pendant ce mercato estival. La pioche idéale pour les Phocéens ?

L'hiver dernier, l' Olympique de Marseille ne parvenait pas à convaincre Robinio Vaz de prolonger son contrat et était contraint de le vendre. Une aubaine pour les finances, mais un témoin d'une politique sportive trop instable. L'AS Rome a remporté la mise et a dépensé 25 millions d'euros, bonus compris, pour s'arracher le grand espoir de 19 ans.

Sauf que la deuxième moitié de saison aura été bien plus compliquée pour lui. Avec seulement 313 minutes disputées toutes compétitions confondues et aucune titularisation du fait de la grande forme de Donyell Malen, Robinio Vaz a dû ronger son frein. Et manifestement, ce n'est pas avec le club de la Louve qu'il obtiendra ce qu'il veut. De quoi ouvrir la porte à un retour à l'OM ?

Robinio Vaz cherche du temps de jeu, l'OM un attaquant

En effet, selon les informations d'Il Tempo, l'avenir de Robinio Vaz à la Roma est particulièrement incertain. La direction sportive et Gian Piero Gasperini ne savent pas vraiment quoi faire de lui. S'il pourrait être le troisième attaquant idéal, celui qui sortirait du banc pour profiter de la fatigue adverse tout en servant à la rotation de deux autres attaquants, il pourrait aussi bien être prêté cet été. Et ce serait une belle opportunité pour l'OM de lui redonner une deuxième chance de briller au Vélodrome, là où il n'a connu qu'un bref succès sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'OM a en tout cas besoin de joueurs offensifs, et Vaz y a déjà ses marques, même si le coup serait difficile à digérer pour la Louve.

Avec un but et deux passes décisives inscrits à la Roma, Robinio Vaz a quand même montré de belles promesses. Mais les performances de ses concurrents en attaque lui ferment la porte à un temps de jeu plus important qu'il pourrait avoir ailleurs. A Marseille, par exemple, avec du temps de jeu et des buts pour justifier sa valeur financière très élevée à l'heure actuelle.