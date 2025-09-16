ICONSPORT_270064_0455
Mason Greenwood

Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression

OM16 sept.
Corentin Facy
Performant en Ligue 1 avec l’OM depuis un an, Mason Greenwood va passer le crash-test de la Ligue des Champions ce mardi sur la pelouse du Real Madrid.
Auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood a été l’un des acteurs majeurs de la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. L’attaquant anglais de 23 ans est parti sur les mêmes bases en ce début de saison 2025-2026 avec 2 buts et 3 passes décisives en championnat. La question est maintenant de savoir si l’ancienne pépite de Manchester United peut reproduire de telles performances en Ligue des Champions.

Greenwood doit enfin briller dans les gros matchs

C’est tout l’enjeu des prochains rendez-vous européens de l’OM selon Djibril Cissé. Interrogé dans L’Equipe, l’ex-attaquant marseillais semble confiant quant à la faculté de Mason Greenwood de briller dans les grands rendez-vous de C1. L’entraîneur des attaquants de l’AJ Auxerre a tout de même un petit doute car depuis son arrivée à Marseille, le natif de Bradford a pris la mauvaise habitude d’être trop discret lors des grandes affiches de Ligue 1.
« Il est bourré de qualités, de talent. L'enjeu pour lui, c'est de reproduire ça, j'ai confiance en sa capacité à faire ça en Ligue des champions, même si on a pu moins le voir sur des gros matches. La marge de progression de Greenwood, c'est d'être plus consistant, d'être beaucoup plus influent et impactant dans le jeu » estime Djibril Cissé, mettant un petit coup de pression au n°10 marseillais, avant de poursuivre.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 23 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs4
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« On l'a vu, il a cette qualité technique hors du commun, il provoque, dribble un coup à droite, un coup à gauche, sans qu'on puisse savoir où il va partir. Il déstabilise, mais il faut que ce soit un peu plus répété » juge l’ancien buteur de l’OM et de Liverpool. Mason Greenwood sait donc sur quoi il sera jugé cette saison en Ligue des Champions et dès ce vendredi contre le Real Madrid avec une occasion en or de faire taire ceux qui disent -à juste titre pour l’instant- que l’Anglais est trop souvent discret dans les grands matchs.
Ligue 1

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

OM

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

OL

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

Derniers commentaires

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

Quel optimisme...

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading