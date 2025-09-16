Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression

Performant en Ligue 1 avec l’OM depuis un an, Mason Greenwood va passer le crash-test de la Ligue des Champions ce mardi sur la pelouse du Real Madrid.

Auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, Mason Greenwood a été l’un des acteurs majeurs de la qualification de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. L’attaquant anglais de 23 ans est parti sur les mêmes bases en ce début de saison 2025-2026 avec 2 buts et 3 passes décisives en championnat. La question est maintenant de savoir si l’ancienne pépite de Manchester United peut reproduire de telles performances en Ligue des Champions.

Greenwood doit enfin briller dans les gros matchs

C’est tout l’enjeu des prochains rendez-vous européens de l’OM selon Djibril Cissé. Interrogé dans L’Equipe, l’ex-attaquant marseillais semble confiant quant à la faculté de Mason Greenwood de briller dans les grands rendez-vous de C1. L’entraîneur des attaquants de l’AJ Auxerre a tout de même un petit doute car depuis son arrivée à Marseille, le natif de Bradford a pris la mauvaise habitude d’être trop discret lors des grandes affiches de Ligue 1.

« Il est bourré de qualités, de talent. L'enjeu pour lui, c'est de reproduire ça, j'ai confiance en sa capacité à faire ça en Ligue des champions, même si on a pu moins le voir sur des gros matches. La marge de progression de Greenwood, c'est d'être plus consistant, d'être beaucoup plus influent et impactant dans le jeu » estime Djibril Cissé, mettant un petit coup de pression au n°10 marseillais, avant de poursuivre.

M. Greenwood Angleterre • Âge 23 • Attaquant Coupe de France Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« On l'a vu, il a cette qualité technique hors du commun, il provoque, dribble un coup à droite, un coup à gauche, sans qu'on puisse savoir où il va partir. Il déstabilise, mais il faut que ce soit un peu plus répété » juge l’ancien buteur de l’OM et de Liverpool. Mason Greenwood sait donc sur quoi il sera jugé cette saison en Ligue des Champions et dès ce vendredi contre le Real Madrid avec une occasion en or de faire taire ceux qui disent -à juste titre pour l’instant- que l’Anglais est trop souvent discret dans les grands matchs.