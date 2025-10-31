Samedi soir, le stade de l’Abbé-Deschamps sera le théâtre d’une affiche entre deux équipes malades, l’AJ Auxerre et l’OM. Un match bien difficile à pronostiquer selon le journaliste Pierre Ménès.

L’Olympique de Marseille sort de dix jours abominables avec une défaite contre le Sporting en Ligue des Champions, un revers à Lens en Ligue 1 et un match nul sans saveur face à Angers au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi ont conscience de leur méforme actuelle et vont tenter de se refaire la cerise sur la pelouse de l’AJ Auxerre, un autre grand malade de notre Ligue 1 en ce moment. Battus par Strasbourg mercredi soir, les hommes de Christophe Pélissier restent sur quatre défaites de rang et n’ont plus gagné depuis fin septembre.

Une éternité, mais cette série noire va-t-elle prendre fin samedi soir contre l’OM ? L’affiche est difficile à pronostiquer selon Pierre Ménès, qui se souvient que l’AJ Auxerre est la bête noire de l’OM depuis l’arrivée en France de Roberto De Zerbi. L’ancien sniper de Canal+ estime quand même que cela devrait passer pour Marseille, mais notre confrère attend beaucoup plus des coéquipiers de Mason Greenwood par rapport à la prestation affligeante livrée mercredi contre Angers.

Pierre Ménès pas tendre avec l'OM

« Auxerre a été en grande difficulté à Strasbourg, un match où les Auxerrois n’ont absolument rien montré. De l’autre côté, Marseille a fait un match pathétique contre Angers au Vélodrome et reste sur deux défaites contre le Sporting et Lens, et ce match nul contre le SCO. Ce n’est pas une super trajectoire… Auxerre ne peut pas se permettre de perdre pour la 4e fois de suite. Match compliqué à pronostiquer mais je vais quand même dire victoire de Marseille » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Une fois de plus, Roberto De Zerbi devra composer pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 avec un effectif décimé puisque Kondogbia, Medina, Balerdi, Traoré, Weah et Gouiri seront forfaits. Pas de quoi aborder ce déplacement en Bourgogne avec optimisme pour Marseille, qui va pourtant devoir se faire violence pour l’emporter et rester sur le podium de cette Ligue 1 ultra-resserrée en haut du classement.