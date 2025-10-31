ICONSPORT_275433_0237

Pierre Ménès impitoyable avec ce « pathétique » OM

OM31 oct. , 22:30
par Corentin Facy
Samedi soir, le stade de l’Abbé-Deschamps sera le théâtre d’une affiche entre deux équipes malades, l’AJ Auxerre et l’OM. Un match bien difficile à pronostiquer selon le journaliste Pierre Ménès.
L’Olympique de Marseille sort de dix jours abominables avec une défaite contre le Sporting en Ligue des Champions, un revers à Lens en Ligue 1 et un match nul sans saveur face à Angers au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi ont conscience de leur méforme actuelle et vont tenter de se refaire la cerise sur la pelouse de l’AJ Auxerre, un autre grand malade de notre Ligue 1 en ce moment. Battus par Strasbourg mercredi soir, les hommes de Christophe Pélissier restent sur quatre défaites de rang et n’ont plus gagné depuis fin septembre.
Une éternité, mais cette série noire va-t-elle prendre fin samedi soir contre l’OM ? L’affiche est difficile à pronostiquer selon Pierre Ménès, qui se souvient que l’AJ Auxerre est la bête noire de l’OM depuis l’arrivée en France de Roberto De Zerbi. L’ancien sniper de Canal+ estime quand même que cela devrait passer pour Marseille, mais notre confrère attend beaucoup plus des coéquipiers de Mason Greenwood par rapport à la prestation affligeante livrée mercredi contre Angers.

Pierre Ménès pas tendre avec l'OM

« Auxerre a été en grande difficulté à Strasbourg, un match où les Auxerrois n’ont absolument rien montré. De l’autre côté, Marseille a fait un match pathétique contre Angers au Vélodrome et reste sur deux défaites contre le Sporting et Lens, et ce match nul contre le SCO. Ce n’est pas une super trajectoire… Auxerre ne peut pas se permettre de perdre pour la 4e fois de suite. Match compliqué à pronostiquer mais je vais quand même dire victoire de Marseille » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Une fois de plus, Roberto De Zerbi devra composer pour cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 avec un effectif décimé puisque Kondogbia, Medina, Balerdi, Traoré, Weah et Gouiri seront forfaits. Pas de quoi aborder ce déplacement en Bourgogne avec optimisme pour Marseille, qui va pourtant devoir se faire violence pour l’emporter et rester sur le podium de cette Ligue 1 ultra-resserrée en haut du classement.

Ligue 1

01 novembre 2025 à 21:05
Auxerre
21:05
Olympique Marseille
0
Derniers commentaires

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

Et il y a deux journées, c’etait une erreur de recrutement…. Les commentateurs sont fous!

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

l'arbitre a touché combien à la mi-temps pour faire perdre l'ol ? , c'était trop visible pour pas mal de monde , sauf pour toi l'attardé parigot

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Parce que le but du ptit Portugais qui vous a sauvé le cul avant c'était pas juste un tir de loin heureux ?!

Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

Mais cessez ee faire des papiers sur des streamers par pitié, pas besoin de leurs avis de footix

TV : Bertrand Latour et Laure Boulleau, c'est l'amour fou

Laure bouleau gagnerai peut etre encore en legitimité si elle arrêtait de glousser à longueur de temps, ça gâche ses analyses qui sont correctes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

