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Benjamin Pavard

OM : Egan-Riley et Pavard impassables, Auxerre le vit mal

OM14 mars , 21:30
parEric Bethsy
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Muette face à l’Olympique de Marseille (1-0) vendredi, l’attaque de l’AJ Auxerre a provoqué la frustration de Christophe Pélissier. L’entraîneur bourguignon ne comprend pas comment ses attaquants ont pu gâcher tant de situations offensives au Vélodrome.
Pour l’Olympique de Marseille, la venue de l’AJ Auxerre ressemblait à un piège. L’équipe entraînée par Habib Beye pouvait vite retomber dans ses travers, d’autant que l’entraîneur olympien devait composer avec des absences majeures en charnière centrale. En plus de Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi manquait également à l’appel. Ce qui explique les titularisations de Benjamin Pavard et de CJ Egan-Riley.
Même en l’absence de leur meilleur attaquant Lassine Sinayoko, suspendu, les Auxerrois avaient un coup à jouer. Mais le barragiste de Ligue 1 a mal négocié ses situations offensives en première période à cause de mauvais choix ou d’un déchet technique trop important. Tous ces ratés ont fini par provoquer la défaite de l’AJ Auxerre au Vélodrome, ainsi que le constat fatalise de Christophe Pélissier sur les limites de ses attaquants. « Il y a de la frustration, a réagi le coach bourguignon sur Ligue 1+. Ça fait beaucoup de week-ends où l'on ressort avec le même sentiment. On manque tout simplement de qualité offensive. »

L'AJA inoffensive

« On a la dernière attaque (19 buts en 26 journées de Ligue 1), ce n'est pas pour rien, a-t-il rappelé. Les joueurs donnent tout ce qu'ils peuvent, ils respectent ce qu'on met en place, ils font les efforts pour le collectif, mais dans le dernier tiers il faut un peu plus de talent. (…) Quand on amène le ballon dans les derniers mètres, à un moment donné il faut faire des différences, on a du mal à les faire. L'absence de Lassine est importante mais il y a des joueurs sur le terrain qui doivent faire plus sur le plan offensif, ça c'est clair. » Face à Lille le week-end prochain, la défense marseillaise aura sûrement affaire à des attaquants plus dangereux.

Ligue 1

22 mars 2026 à 17:15
Olympique Marseille
17:15
LOSC Lille
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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