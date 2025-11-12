Pavard le flop viré, l’OM met la pression

ICONSPORT_272756_0045
A quelques mois de la fin de son contrat au Celta Vigo, Oscar Mingueza reste annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, bien fourni à ce poste de défenseur ou latéral droit, semble anticiper un départ dans cette zone où Benjamin Pavard rencontre pas mal de difficultés.
Pour l’Olympique de Marseille, le marché des transferts n’est jamais vraiment terminé. Le club dirigé par Pablo Longoria reste toujours à l’affût de bonnes affaires. L’une d’entre elles concerne l’ancien Barcelonais Oscar Mingueza dont le nom anime à nouveau l’actualité marseillaise. Entré dans la dernière année de son contrat, le défenseur polyvalent du Celta Vigo n’a pas prolongé et se dirige vers un départ libre l’été prochain.
Le vice-champion de France y voit l’opportunité de négocier un transfert à prix réduit cet hiver, ou d’accueillir un bon renfort la saison prochaine sans avoir à payer une indemnité. L’information reste tout de même étonnante dans la mesure où l’effectif de Roberto De Zerbi, à l’heure actuelle, n’a pas vraiment besoin d’un latéral droit capable d’évoluer en charnière centrale. Cette polyvalence rappelle celle du Panaméen Amir Murillo et plus particulièrement celle de Benjamin Pavard. L’Olympique de Marseille anticiperait-il un départ à ce poste ? L’hypothèse ne va pas rassurer le Français.

Pavard déçoit

Recruté cet été, l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan était présenté comme l’un des leaders du groupe. Mais le joueur formé au LOSC traverse une période très compliquée. Fébrile, Benjamin Pavard a notamment vécu une semaine catastrophique fin octobre. L’international tricolore avait été impliqué sur tous les buts concédés lors des défaites contre le Sporting Portugal (2-1) et le Racing Club de Lens (2-1). Depuis, le renfort estival ne parvient pas à relever la tête. Son niveau actuel suscite forcément des interrogations en interne. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le dossier Oscar Mingueza n’est pas fermé.
Ó. Mingueza García

Ó. Mingueza García

SpainEspagne Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs11
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

