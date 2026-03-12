PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato

Cible de longue date de l'Atlético de Madrid, Kang-in Lee a désormais une porte ouverte en Premier League. Tottenham est de retour dans la course pour recruter le polyvalent milieu offensif du Paris Saint-Germain.

Tant qu'il n'aura pas prolongé avec le Paris Saint-Germain , Kang-in Lee restera une attraction importante sur le marché des transferts européens. En cause, un profil rare du fait de sa très grande polyvalence, de sa qualité technique, et de son pied gauche plus qu'intéressant. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2028, le Sud-Coréen est un des chouchous de Luis Enrique et la direction parisienne veut lui permettre de pouvoir compter sur lui encore longtemps en essayant de le prolonger. Mais de son côté, Kang-in Lee joue la montre car il veut s'assurer de pouvoir obtenir un rôle plus important et un temps de jeu qui ira avec, à Paris ou ailleurs. Pisté depuis plusieurs mois par l'Atlético de Madrid, il a désormais les portes de la Premier League qui s'ouvrent à lui.

Kang-in Lee a une opportunité anglaise

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations de TEAMtalk selon lesquelles Tottenham va de nouveau s'immiscer dans le dossier en vue du prochain mercato estival. Après avoir manqué de le recruter l'hiver dernier, les Spurs apprécient toujours autant son profil et voient d'un bon œil la possibilité de lui offrir une place de choix dans leur effectif s'il ne prolonge pas avec le PSG. Une telle opération ne pourra toutefois être envisagée qu'une fois le maintien en Premier League acté. Car oui, Tottenham est sur un fil rouge et ne compte qu'un point d'avance sur le premier relégable.

En parallèle, d'autres clubs britanniques ont été informés de la situation de Kang-in Lee et suivent de très près sa situation. Le média anglais parle notamment d'Aston Villa et de Newcastle, deux clubs enclins à lui offrir un temps de jeu conséquent dans le plus prestigieux des championnats européens. Pour rappel, de récentes informations à son sujet révélaient que Paris pourrait finir par céder en cas d'offre supérieure à 40 millions d'euros. Les dés sont jetés.