OM : McCourt n'a plus un sou, Paixao lui répond

Frank McCourt a décidé de ne plus mettre d'argent dans les caisses de l'OM, et Igor Paixao a fait savoir qu'il était ouvert à discuter de la réduction de son salaire.

Tout proche de quitter l’OM cet été, Igor Paixao a failli s’en aller pour permettre à son club de faire entrer de l’argent frais, ce qui était la principale priorité de son propriétaire, Franck McCourt. Mais l’ailier brésilien a vu Bruno Genesio le retenir par la manche, l’entraineur de l’OM estimant que ce transfert de plus serait tout simplement celui de trop. Et pourtant, selon les messages assez peu énigmatiques de ses proches sur les réseaux sociaux, un accord pour un transfert à Sunderland semblait proche.

Il n’en a rien été, et les supporters marseillais attendent beaucoup de l’ancien du Feyenoord, qui n’a pas pour le moment réussi son début de saison. Le moins que l’on puisse dire, est tout de même qu’Igor Paixao est conscient de la situation difficile que vit son club sur le plan financier. Interrogé par Canal+, le Brésilien a fait savoir que les dirigeants n’étaient pas venus le voir pour lui demander de réduire son salaire, comme ce fut le cas avec des joueurs proches de la fin de leur contrat comme Amine Harit et Geoffrey Kondogbia. Mais le Brésilien n’est pas fermé à l’idée.

« Si j’ai parlé avec le club pour réduire mon salaire ? Non, non, ils n’ont pas discuté de baisse de salaire avec moi. S’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire. Et puis ensuite l’augmenter. Il faut juste avoir une discussion et décider de la meilleure manière de faire ça », a livré le joueur marseillais sur la chaine cryptée. Une prise de parole, et qui reste à savoir comment cela se traduira dans le concret si jamais Stéphane Richard vient à téléphoner à l’agent de Paixao pour lui demander de faire un effort salarial.