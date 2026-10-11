Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

OM
parGuillaume Conte
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Victoire sous tension à Marseille sur le terrain de Troyes, avec plusieurs accrochages en interne. La victoire va aider à retrouver de la confiance et de la sérénité.
La victoire à Troyes va faire un bien fou à l’OM, qui restait sur cinq revers consécutifs et se retrouvait en grande difficulté au classement. Dans un match très loin d’être maitrisé, avec notamment deux tirs sur les montants concédés et un Himad Abdelli passé tout près du rouge en première période, l’essentiel était de s’imposer face à l’ESTAC, et cela a été fait avec ce succès 2-0.
Mais il y a des signes qui montrent une grande nervosité à Marseille ce dimanche soir. Sorti en seconde période, après un match assez moyen, Igor Paixao s’est embrouillé avec Bruno Genesio, ne comprenant pas cette décision de son entraineur. A la fin du match, l’entraineur de l’OM est allé voir tous les joueurs pour leur taper dans la main sur le terrain, mais le Brésilien l’a royalement esquivé, signe que ce désaccord n’était pas oublié. Amine Gouiri a aussi montré son incompréhension lors de son remplacement, signe que les décisions de Genesio ne sont pas toujours acceptées.
Autre scène tendue, celle entre Neal Maupay, et surtout Himad Abdelli et Faris Moumbagna pour tirer le pénalty en fin de rencontre. C’est finalement l’international algérien qui l’a pris des mains du Camerounais, pour transformer la sentence dans une ambiance qui n’était pas celle de la franche camaraderie. Des désaccords que la victoire va aider à faire oublier, surtout que cela va enfin permettre à l’OM de souffler au classement.

Ligue 1

11 octobre 2026 à 20:45
TroyesTroyes logo
0
2
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
Harit50'Abdelli90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
P. Beach
TroyesTroyes
P. Beach
Penalty
90
H. Abdelli
Olympique MarseilleOlympique Marseille
H. Abdelli
Carton jaune
88
A. Mille
TroyesTroyes
A. Mille
Remplacement
87
ENTRE
F. Pemi Moumbagna
Olympique MarseilleOlympique Marseille
F. Pemi Moumbagna
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
I. Barbosa da Paixão
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Ton petit ? On aura tout vu de ta part. Tu continues à dire que je me prends pour un comptable alors que je te donne des infos que tout le monde connaît (sauf toi) et tu prends ces infos pour des chiffres ou des bilans. Sergio33 qui se prend pour un expert comptable, un expert en droit et en lois, un expert en foot et en lois du jeu, un expert en tout ... alors qu'il est d'une nullité et d'une stupidité affligeantes. Un idiot qui passe sa vie ici à écrire des âneries et qui nous fait perdre notre temps à essayer de lui répondre. Et à chaque fois, il nous sort des répliques aussi nulles les unes que les autres, juste pour avoir le dernier mot. Que pouvons nous attendre d'un énergumène qui possède le QI d'une huître et qui se prend pour le grand des savants ?!!! Tu devrais vraiment te faire soigner.

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Angers Vs Marseille. Hum.... ^^

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