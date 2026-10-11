Embrouille pour un pénalty, Paixao énervé, l’OM est sur les nerfs

Victoire sous tension à Marseille sur le terrain de Troyes, avec plusieurs accrochages en interne. La victoire va aider à retrouver de la confiance et de la sérénité.

La victoire à Troyes va faire un bien fou à l’OM, qui restait sur cinq revers consécutifs et se retrouvait en grande difficulté au classement. Dans un match très loin d’être maitrisé, avec notamment deux tirs sur les montants concédés et un Himad Abdelli passé tout près du rouge en première période, l’essentiel était de s’imposer face à l’ESTAC, et cela a été fait avec ce succès 2-0.

Mais il y a des signes qui montrent une grande nervosité à Marseille ce dimanche soir. Sorti en seconde période, après un match assez moyen, Igor Paixao s’est embrouillé avec Bruno Genesio, ne comprenant pas cette décision de son entraineur. A la fin du match, l’entraineur de l’OM est allé voir tous les joueurs pour leur taper dans la main sur le terrain, mais le Brésilien l’a royalement esquivé, signe que ce désaccord n’était pas oublié. Amine Gouiri a aussi montré son incompréhension lors de son remplacement, signe que les décisions de Genesio ne sont pas toujours acceptées.

Autre scène tendue, celle entre Neal Maupay, et surtout Himad Abdelli et Faris Moumbagna pour tirer le pénalty en fin de rencontre. C’est finalement l’international algérien qui l’a pris des mains du Camerounais, pour transformer la sentence dans une ambiance qui n’était pas celle de la franche camaraderie. Des désaccords que la victoire va aider à faire oublier, surtout que cela va enfin permettre à l’OM de souffler au classement.