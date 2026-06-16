Pablo Longoria fait un dernier coup de génie pour sauver l’OM

Ancien président de l’OM, Pablo Longoria avait glissé une clause dans le contrat de Habib Beye qui change tout. Le salaire de l'entraineur toujours en poste à Marseille ne devrait pas être un trop gros problème à gérer.

Toujours coincé en raison des problèmes financiers et administratifs à régler, l’Olympique de Marseille possède un entraineur en place à l’approche de la reprises : Habib Beye. Arrivé cet hiver pour tenter de sauver la saison de l’OM , le Franco-Sénégalais n’a pas réussi dans son entreprise, puisque le club phocéen a du se contenter d’une place en Europa League. Résultat, il va prendre la porte puisque Bruno Genesio attend simplement le feu vert pour entrer en piste.

Mais bien évidement, avec encore un an de contrat, l’ancien coach du Red Star et de Rennes ne va pas se laisser faire, lui qui rêvait d’entrainer l’OM depuis toujours. Il joue actuellement le jeu, et a déjà envoyé le programme de la reprise à ses dirigeants pour montrer qu’il n’y avait aucun problème de son côté pour continuer.

Beye voit son salaire divisé par 6

Le faire partir va forcément coûter de l’argent à l’OM, qui n’a pas grand chose dans ses comptes pour le moment. Néanmoins, une bonne nouvelle pour les finances marseillaises tombe enfin à ce niveau. Selon les révélations de Jean-Charles de Bono, Pablo Longoria avait rédigé une clause dans le contrat d’Habib Beye, divisant son salaire par 6 si jamais Marseille ne parvenait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions.

« Habib Beye on le sait, ça avait été déclaré, il avait un salaire de 230.000 euros par mois. Mais il avait une clause aussi dans son contrat. Si l’OM n’était pas en Ligue des Champions, son salaire était baissé à une différence énorme. A priori, son indemnité de départ serait autour des 500.000 euros. Sur une année, ça lui ferait donc un salaire de 40.000 euros par mois. Donc son salaire, ce n’est plus du tout le même et c’est plus facile pour l’OM de le sortir dans ces conditions. Et je pense que ça sera plus intéressant pour Beye de sortir et de trouver un salaire plus avantageux ailleurs », a livré le consultant du Football Club de Marseille. L’addition risque donc d’être beaucoup moins élevée que prévue pour l’OM, qui devait selon plusieurs sources débourser 2 ME pour laisser partir Habib Beye. Cela devrait être beaucoup moins.