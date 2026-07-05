Ounahi

Ounahi explose, l’OM évite le ridicule

OM05 juil. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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Azzedine Ounahi est en très grande forme lors de la Coupe du monde sous le maillot du Maroc. De quoi laisser quelques regrets à l’OM, même si le club avait anticipé le coup.
Le Maroc affrontera l’équipe de France jeudi prochain en quarts de finale de la Coupe du monde. Parmi les joueurs marocains particulièrement attendus figure Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marche sur l’eau depuis le début de la compétition et reste sur un joli doublé face au Canada en huitièmes de finale. Il démontre une nouvelle fois tout son potentiel, de quoi susciter quelques regrets à l’OM, qui n’avait pas su tirer pleinement profit du talent du natif de Casablanca. Heureusement pour les Phocéens, le club n’a jamais vraiment douté des qualités du joueur.

Ounahi, l'OM connaissait bien son potentiel 

En 2025, le joueur de 26 ans quittait la cité phocéenne après seulement quelques mois et signait à Gérone pour 6 millions d’euros. L’Olympique de Marseille avait inclus dans son transfert une clause de 20 % sur la plus-value. Grâce à ses belles performances lors de la Coupe du monde 2026, Ounahi attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens. Il est aujourd’hui estimé à environ 10 millions d’euros, même si Gérone pourrait en demander bien davantage. Une situation qui pourrait profiter à l’OM en cas de revente du joueur.

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S’il réalise encore une grande prestation face à l’équipe de France jeudi, sa valeur pourrait encore augmenter. Les Bleus devront en tout cas se méfier du milieu marocain. En 2022, les Tricolores avaient dû s’employer pour battre les Lions de l’Atlas et se qualifier pour la finale de la Coupe du monde. Le combat s'annonce encore une fois serré entre les deux formations même si le Maroc devrait proposer un tout autre spectacle que celui proposé par le Paraguay ces dernières heures...
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