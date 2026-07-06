ICONSPORT_369772_0049 Nuno Mendes

Nuno Mendes blessé, la tuile pour le Portugal

Mondial 202606 juil. , 22:18
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Grosse tuile pour le Portugal. Très bon face à Lamine Yamal lors de cette première heure de jeu face à l’Espagne, Nuno Mendes a été contraint d’abandonner ses coéquipiers. Le latéral gauche du PSG a effectivement dû sortir sur blessure à la 55e minute de jeu, remplacé par Nelson Semedo. On ignore pour l’instant la gravité de son pépin physique, mais le numéro 25 de la sélection portugaise, qui marchait normalement à sa sortie, semble souffrir derrière une cuisse.
Articles Recommandés
ICONSPORT_369633_0566
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale

ICONSPORT_369450_0031
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale

ICONSPORT_369766_0449
Mondial 2026

L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts

ICONSPORT_364239_0097
Liga

Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir

Fil Info

06 juil. , 23:03
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
06 juil. , 23:03
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale
06 juil. , 23:02
L'Espagne crucifie le Portugal et file en quarts
06 juil. , 23:00
Tchouaméni à Man United, le Real se fait plaisir
06 juil. , 22:36
L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report
06 juil. , 22:12
Toulouse boucle une vente énorme à 32 ME
06 juil. , 21:53
L’OL demande à la LFP de reporter sa première journée
06 juil. , 21:30
France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français
06 juil. , 21:00
PSG : Luis Enrique veut un latéral gauche de Ligue 1

Derniers commentaires

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

On va pas commencer a reporter des matchs a la première journée. La différence avec le PSG c'est que le PSG jouait pour les quarts et demi finale de LDC, la c'est juste pour un match de barrage

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

Avec Laburne... c'est pas étonnant. Il n'aime que les enveloppes.

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

Quelle reponse de merde…

France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

Avoir le QI d'une huître avariée, oblige à suinter la haine, enveloppée d'incompétence, d'où, le fait de travailler de temps en temps à l'Equipe, qui lui permet de connecter son neurone.

France-Paraguay déclenche une bagarre entre deux journalistes français

Cette stratégie ca marche puisque l Italie la fait en 2006 pour contrarié la France qui était supérieur, y a des arbitre se laisse influencer et d autre non

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading