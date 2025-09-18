ICONSPORT_270916_0088
Matt O'Riley

O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

OM18 sept. , 16:30
parCorentin Facy
L’OM a misé sur Matt O’Riley pour compenser le départ précipité d’Adrien Rabiot en fin de mercato. Un choix qui interroge même si l’international danois prêté par Brighton n’a pas été ridicule face au Real Madrid.
Avant même de songer à se renforcer, la priorité de l’Olympique de Marseille était de garder tous ses meilleurs joueurs lors de ce mercato estival. Très vite, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg, Geronimo Rulli ou encore Mason Greenwood ont ainsi été déclarés intransférables par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ce constat était également valable pour Adrien Rabiot. La situation de l’international français a toutefois basculé après la défaite à Rennes lors de la 1ère journée de Ligue 1. Placé sur la liste des transferts pour s’être battu avec Jonathan Rowe, l’ancien Parisien a été vendu à l’AC Milan dans les derniers jours du mercato.
L’Olympique de Marseille a été contraint de vite réagir pour lui trouver un successeur. La piste Dani Ceballos était chaude mais a capoté et c’est finalement sur Matt O’Riley que le club phocéen a misé. Prêté par Brighton, le Danois dispose d’un profil un peu différent de celui d’Adrien Rabiot avec un profil plus technique et moins physique. Titulaire face au Real Madrid, l’ancien maître à jouer du Celtic Glasgow n’a pas été ridicule. Il a notamment été le Marseillais qui a le plus couru à Santiago Bernabeu.
ICONSPORT_270992_0017
Matt O'Riley face à Eder Militao lors de Real Madrid - OM
Sa compatibilité avec le jeu prôné par Roberto De Zerbi pose toutefois question comme le souligne le compte spécialisé Le Petit OM, suivi par 15.000 folllowers sur X. « Le Danois arrive dans l'optique de remplacer Adrien Rabiot et son profil peut paraitre similaire sur le papier, peut être plus technique et moins "tueur" devant la cage. Pour ma part, j'émets des doutes concernant sa capacité à s'imposer à ce poste complexe sous RDZ » estime le spécialiste de l’OM avant de conclure.

O'Riley, un profil très différent de Rabiot

« J'espère qu'il me fera mentir mais le fait qu'il n'y ait pas d'OA sur son prêt me conforte dans l'idée que nous prendrons en fin de saison un nouveau joueur sur ce rôle ». Autrement dit, Matt O’Riley a surtout été un choix dans l’urgence pour l’OM, avant de sans doute tourner la page à la fin de la saison et de s’orienter vers un nouveau joueur pour ce rôle de meneur de jeu. Ce qui ne veut pas dire que l’international danois ne parviendra pas à rendre de fiers services à Marseille cette saison. D’autant que Roberto De Zerbi semble beaucoup l’apprécier comme le prouve sa titularisation face au Real au profit de joueurs tels que Paixao, Nadir, Bakola ou Vermeeren.
Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

molebe a été blessé pratiquement toute la prepa et gomes rodriguez n'etait pas la a rennes .. Mais je suis assez d'accord y avait mieux a faire mais le banc reste relativement leger

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

il a un gros probleme dans son coaching de fin de match... c'etait deja visible l'an passé dans plusieurs matchs. On peut aussi se rappeler de MU au retour ou il nous sort sa super defense a 3 et qu'on prend 2 buts comme contre rennes d'ailleurs ... C est dommage car le jeu est tres plaisant a regarder mais l'equipe s'effondre au moment des changements qui sont d'ailleurs souvent tres tardif

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

Je parlais des trois premiers cités ils sont dans le groupe depuis le début de saison avec des blessures ou pas .

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Ton incapacité à prouver tes dires est une preuve suffisante de ton inculture et de ton orgueil très mal placé, Maitre Capello, là. Rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires. Ta mégalomanie est tordante, et tes tentatives grossières de troll encore plus. Continue, le patient anglais là, rires.

