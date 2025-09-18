O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

molebe a été blessé pratiquement toute la prepa et gomes rodriguez n'etait pas la a rennes .. Mais je suis assez d'accord y avait mieux a faire mais le banc reste relativement leger
il a un gros probleme dans son coaching de fin de match... c'etait deja visible l'an passé dans plusieurs matchs. On peut aussi se rappeler de MU au retour ou il nous sort sa super defense a 3 et qu'on prend 2 buts comme contre rennes d'ailleurs ... C est dommage car le jeu est tres plaisant a regarder mais l'equipe s'effondre au moment des changements qui sont d'ailleurs souvent tres tardif
Je parlais des trois premiers cités ils sont dans le groupe depuis le début de saison avec des blessures ou pas .
Ton incapacité à prouver tes dires est une preuve suffisante de ton inculture et de ton orgueil très mal placé, Maitre Capello, là. Rires.
Rires. Ta mégalomanie est tordante, et tes tentatives grossières de troll encore plus. Continue, le patient anglais là, rires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Matt O’Riley sur Instagram : "Merci pour le soutien hier soir 🙏 Nous vous avons sentis avec nous pendant tout le match 💙 Beaucoup de choses à construire et à attendre avec impatience. Allez l’OM !"