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Eric Roy

Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP

Brest11 sept. , 22:00
parEric Bethsy
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Décédé pendant l’été, Eric Roy aura droit à un bel hommage à Brest dimanche soir. Le club breton va saluer la mémoire de son ancien entraîneur et combler le vide laissé par la Ligue de Football Professionnel.
La soirée s’annonce riche en émotions. A l’occasion du match face au Paris Saint-Germain dimanche, Brest a prévu de rendre hommage à son ancien coach Eric Roy. Les proches de l’entraîneur décédé participeront à l’événement au Stade Francis-Le Blé, à commencer par sa famille qui sera accompagnée par Jérôme Alonzo.
« Ça va être beau, ça va être dur mais il faut le faire, a annoncé l’ami d’Eric Roy sur RMC. Ça va être une soirée extrêmement particulière. Quels hommages sont prévus ? Je n'ai pas eu les gens de Brest au téléphone. Moi j'y vais vraiment pour accompagner sa femme, sa fille et son fils, je suis un peu leur garde du corps pour la soirée. Je vais les accompagner dans ce moment important. Je sais qu'il y a un dépôt de gerbe prévu au pied d'une tribune. (…) Et concernant les hommages du club, je préfère avoir la surprise mais je crois savoir que ce qui va se passer sera assez grand. »
L’hommage organisé compensera ainsi l’absence d’initiative de la part de la Ligue de Football Professionnel, pointée du doigt par le consultant. « Il n'y a qu'en France où un coach qui est sur un banc au mois de mai et qui décède pendant l'été n'a pas droit à une minute de silence officielle à la première journée. Je trouve ça hallucinant. Heureusement, il y a beaucoup de clubs, par des initiatives locales, et même des clubs où Eric n'a pas joué, qui ont eu l'élégance de faire un geste, une pensée, une minute. Mais je suis, non pas énervé, mais stupéfait qu'on puisse passer à côté d'un moment important », a regretté Jérôme Alonzo.

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