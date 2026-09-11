Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP

Sympa ta réponse "oui mais non". Même s'il l'a dit tel quel, il le dit à son futur employeur dans un entretien avant son embauche. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je pense peut-être savoir, mais je suis pas sûr? Bien sûr que non il ne lui dit pas ça. Il dit: je sais. Pour convaincre qu'il est le bon choix. Comme quand il dit: j'ai refusé des offres mirobolantes. C'est pour montrer sa détermination. Vrai ou faux, ça montre sa détermination. Et c'est pour ça qu'il le mets en avant.
Il a raison je suis un sombre connard , mais par contre j'en suis fier et l'assume et le revendique !!
C'est pas très gentil ça
Yep force a moi 💪
Tu veux quoi qu’ils rentrent sur le terrain et foutent le bordel ? T’es bien la grosse merde que tu penses être toi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
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|1
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|5
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|3
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|0
|3
|4
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🗨️🕊️ Jérôme Alonzo : "Il n'y a qu'en France où, un coach qui est sur un banc au mois de mai et décède durant l'été, n'a pas le droit à une minute de silence officielle à la J1. C'est l'hallucinant. Heureusement que beaucoup de clubs ont eu l'élégance d'avoir un geste, une pensée"