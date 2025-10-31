OM : Vive inquiétude autour d'Hamed Traoré

Blessé à la cuisse depuis mi-septembre, Hamed Junior Traoré devait reprendre l’entraînement cette semaine. C’est raté pour le milieu offensif de l’OM, dont l’indisponibilité va s’étendre encore un moment.

Recruté en provenance de Bournemouth cet été pour concurrencer Mason Greenwood et Igor Paixao sur les postes de milieu offensif, Hamed Junior Traoré n’a disputé qu’un seul match sous les couleurs de l’OM pour le moment. C’était à Lyon (1-0) le 31 août dernier. Blessé à la cuisse depuis mi-septembre, l’international ivoirien devait reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine.

Ce ne sera finalement pas le cas, vient d’annoncer Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. « Les blessures, c’est vraiment le point noir de cette période. C'est une chose d'en avoir 2 ou 3 mais là c'est 7-8. Pour Hamed Traoré c'est encore trop tôt. Il n'est pas sur la voie de la guérison. Leonardo Balerdi et Timothy Weah ne reviennent pas dans le groupe. Par chance, ce n’est rien de grave pour Bilal Nadir » a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Hamed Traoré out, une tuile pour l'OM

Un coup dur pour l’OM, qui manque clairement de solutions offensives avec les absences cumulées de Traoré, Weah ou encore Gouiri. Une infirmerie remplie qui force l’entraîneur italien faire enchaîner Greenwood, Paixao, Aubameyang et même le jeune Robinio Vaz sans véritablement pouvoir gérer leur temps de jeu. Du côté des supporters de l’OM, on se veut en tout cas de plus en plus inquiet pour Hamed Junior Traoré, qui va conclure d’ici quelques semaines une première partie de saison totalement blanche à ce rythme.