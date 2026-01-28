OM : Une vente miraculeuse avant la fin du mercato ?

L’Olympique de Marseille continue de dégraisser son effectif. Après le départ de Neal Maupay à Séville, les dirigeants olympiens ont trouvé une porte de sortie concernant Ulisses Garcia. Le défenseur international suisse a une petite côte en Italie. Sassuolo souhaite désormais le recruter.

Très peu utilisé cette saison par Roberto de Zerbi, Ulisses Garcia cherche une porte de sortie avec le mercato hivernal. Le latéral international suisse souhaite retrouver du temps de jeu en club sur cette deuxième partie de saison. Depuis le début de la saison, le latéral n’a pris part qu’à six rencontres toutes compétitions confondues, soit 325 minutes de jeu. La semaine passée, c’est le club de l’Hellas Vérone qui est venu aux nouvelles. Mais les négociations entre les deux clubs n’avancent pas et d’autres concurrents se placent sur le dossier. Le temps presse pour l’ OM , car le mercato ferme bientôt ses portes. Désormais une nouvelle formation italienne se renseigne, Sassuolo.

Les bonnes relations peuvent aider dans la discussion

Une opération qui serait également facilitée par les excellentes relations entre Sassuolo et Marseille », explique le quotidien italien. Un accord doit désormais être trouvé avant la fermeture du marché hivernal dans quelques jours. Un accord qui permettrait à l’OM de libérer de la masse salariale. Les Neroverdi pointent à la 11e place de Serie A après 22 journées cette saison. C’est la Gazzetta Di Modena qui dévoile l’information ce mercredi. Sassuolo voit en Ulisses Garcia, le remplaçant parfait sur le poste de latéral gauche. «explique le quotidien italien. Un accord doit désormais être trouvé avant la fermeture du marché hivernal dans quelques jours. Un accord qui permettrait à l’OM de libérer de la masse salariale.

Pour rappel, le Suisse est en fin de contrat en 2028 du côté de la cité phocéenne. L’ancien joueur du Werder Brême cherche à se relancer pour peut-être essayer de convaincre le sélectionneur de la NATI de l’emmener à la Coupe du monde cet été. La dernière sélection de Ulisses Garcia remonte au 7 juin 2025. Pour rappel, Wolsfburg s'est également renseigné tout comme le Panathinaïkós.