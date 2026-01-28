ICONSPORT_280441_0019

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

PSG28 janv. , 15:30
parNathan Hanini
0
La Juventus est toujours à la recherche de son numéro 9 cet hiver et la Vieille Dame pense à Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG galère en Angleterre sur cette première partie de saison.
Après 15 apparitions en Premier League, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Premier League. Le joueur de Tottenham n’a joué que 52% des minutes possibles en championnat depuis le début de saison. Au sein d’une équipe des Spurs moribonde, le joueur prêté par le Paris Saint Germain cherche à quitter l’Angleterre. Selon Tuttosport, la Juventus Turin représente une solution. Le club turinois cherche activement un attaquant pour la fin du mercato hivernal. « Le premier contact dimanche entre la Juventus et l'entourage du joueur a permis de rouvrir la porte qui semblait fermée à double tour cet été, » décrit le média italien.

Tottenham prêt à rompre le prêt

Déjà prêté à la Vieille Dame la saison passée, l'international français (31 sélections, neuf buts), avait inscrit 10 buts en 22 matchs. Cet été, le PSG et la Juventus ont longuement négocié pour son transfert, mais les deux clubs ne se sont jamais entendus sur le prix. Pour éviter de surenchérir, le club du Piémont a jeté son dévolu sur Lois Openda.
Ce mercredi, la presse italienne explique que Tottenham est ouvert à un départ du joueur. « Des discussions ont certainement eu lieu mardi directement avec Tottenham, qui a fait part de sa volonté de mettre fin immédiatement au prêt de l'attaquant, afin de le libérer pour une nouvelle expérience, » dévoile Tuttosport. Cependant, pour la venue de Kolo Muani, la Juventus devra repartir en discussions avec le PSG. Mais cette fois-ci le temps presse, le mercato hivernal ferme ses portes dans quelques jours et les Turinois ont besoin d’un numéro 9 pour la seconde partie de saison.

Lire aussi

TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281630_0035
Mercato

Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record

ICONSPORT_233972_0008
OM

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

ICONSPORT_173818_0921
ASSE

ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !

Fil Info

28 janv. , 16:20
Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record
28 janv. , 16:00
L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond
28 janv. , 15:00
ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !
28 janv. , 14:30
OM : Une vente miraculeuse avant la fin du mercato ?
28 janv. , 14:00
TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !
28 janv. , 13:40
OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait
28 janv. , 13:20
OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile
28 janv. , 13:20
OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

Derniers commentaires

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

En finale de l'Europa League ;)

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

laisse il a meme pas vu que son club a demander a jouer 1h avant vendredi pour prepapé le match de newcastle alors que monaco et marseille on jouer samedi

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Ah c'est moi l'aigri? c'est moi qui vais baver H24 sur les articles de ton club? 3 jours après, et alors?? tous les clubs de ce calibre jouent tous les 3 jours, tu veux que ton club joue tous les combien??

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

J'attends ce jour.....

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

J'ai eu peur que ce soit une plus grosse tuile que ca encore. C'est compliqué sans Tolisso, mais faut aussi apprendre a jouer sans. C'est ce qui nous fera grandir.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading