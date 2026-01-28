PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

La Juventus est toujours à la recherche de son numéro 9 cet hiver et la Vieille Dame pense à Randal Kolo Muani. Le joueur du PSG galère en Angleterre sur cette première partie de saison.

Tuttosport, la Juventus Turin représente une solution. Le club turinois cherche activement un attaquant pour la fin du Le premier contact dimanche entre la Juventus et l'entourage du joueur a permis de rouvrir la porte qui semblait fermée à double tour cet été, » décrit le média italien. Après 15 apparitions en Premier League, Randal Kolo Muani n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Premier League. Le joueur de Tottenham n’a joué que 52% des minutes possibles en championnat depuis le début de saison. Au sein d’une équipe des Spurs moribonde, le joueur prêté par le Paris Saint Germain cherche à quitter l’Angleterre. Selon, la Juventus Turin représente une solution. Le club turinois cherche activement un attaquant pour la fin du mercato hivernal. «» décrit le média italien.

Tottenham prêt à rompre le prêt

Déjà prêté à la Vieille Dame la saison passée, l'international français (31 sélections, neuf buts), avait inscrit 10 buts en 22 matchs. Cet été, le PSG et la Juventus ont longuement négocié pour son transfert, mais les deux clubs ne se sont jamais entendus sur le prix. Pour éviter de surenchérir, le club du Piémont a jeté son dévolu sur Lois Openda.