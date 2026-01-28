ICONSPORT_233972_0008
Longoria De Zerbi

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

OM28 janv. , 16:00
parQuentin Mallet
0
La relation entre l'Olympique de Marseille et l'écosystème du football français a pris un nouveau coup après son communiqué à charge contre les médias francophones. Une sortie que déplore vivement l'UJSF.
Après s'être mis à dos l'arbitrage français la saison dernière, l'OM entre désormais en guerre contre les médias. Le 25 janvier dernier, la direction du club phocéen a publié un communiqué dans lequel ses relations avec la presse française sont évoquées. Dans son long message, l'OM affirme ne vouloir pratiquer aucun boycott envers les médias, mais « se réserve le droit d'agir par toutes les voies appropriées » contre tout ce qui peut porter atteinte de manière infondée à l'image du club. Pour l'UJSF, le syndicat des journalistes français, ce communiqué sous-entend que les dirigeants de l'OM choisiront ceux avec qui ils accepteront de travailler en fonction de « leur degré de complaisance ».

Lire aussi

OM-OL au Vélodrome, le prix des places fait scandaleOM-OL au Vélodrome, le prix des places fait scandale
L'OM a trouvé son arrière gauche au Milan ACL'OM a trouvé son arrière gauche au Milan AC

L'UJSF tacle l'OM

« L’UJSF s’étonne et s’émeut du communiqué récemment publié par l’Olympique de Marseille, dans lequel le club marseillais, en conflit avec de nombreux médias, souligne que l’accès aux informations et aux joueurs, pour résumer, est fondée sur 'l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution'. En clair, l’OM a l’intention de permettre aux journalistes de travailler avec le club selon leur degré de complaisance. L’UJSF dénonce cette conception peu supportable de l’information, qui n’est pas à la hauteur de l’histoire de ce grand club, et sera vigilante sur l’évolution de cette situation », peut-on lire dans le communiqué de l'Union des Journalistes de Sport en France.
Pour rappel, l'OM avait publié ce communiqué à charge contre les médias suite à la conférence de presse de Roberto De Zerbi au cours de laquelle l'entraineur marseillais avait réglé ses comptes avec la presse française. « La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose », avait-il déclaré après la victoire face à Lens.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281630_0035
Mercato

Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record

ICONSPORT_280441_0019
PSG

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

ICONSPORT_173818_0921
ASSE

ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !

Fil Info

28 janv. , 16:20
Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record
28 janv. , 15:30
PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME
28 janv. , 15:00
ASSE : Horneland viré, Montanier dit oui aux Verts !
28 janv. , 14:30
OM : Une vente miraculeuse avant la fin du mercato ?
28 janv. , 14:00
TV : Ligue1+ grille BeInSports pour diffuser la Coupe du monde !
28 janv. , 13:40
OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait
28 janv. , 13:20
OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile
28 janv. , 13:20
OM : De Zerbi menace un de ses joueurs

Derniers commentaires

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Ah ouais tu vis dans un monde bien spécial toi…

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

En finale de l'Europa League ;)

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

laisse il a meme pas vu que son club a demander a jouer 1h avant vendredi pour prepapé le match de newcastle alors que monaco et marseille on jouer samedi

Endrick trop fort, 10 ans que l'OL n'avait pas vu ça

Ah c'est moi l'aigri? c'est moi qui vais baver H24 sur les articles de ton club? 3 jours après, et alors?? tous les clubs de ce calibre jouent tous les 3 jours, tu veux que ton club joue tous les combien??

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

J'attends ce jour.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading