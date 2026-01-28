L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

La relation entre l'Olympique de Marseille et l'écosystème du football français a pris un nouveau coup après son communiqué à charge contre les médias francophones. Une sortie que déplore vivement l'UJSF.

se réserve le droit d'agir par toutes les voies appropriées » contre tout ce qui peut porter atteinte de manière infondée à l'image du club. Pour l'UJSF, le syndicat des journalistes français, ce communiqué sous-entend que les dirigeants de l'OM choisiront ceux avec qui ils accepteront de travailler en fonction de « leur degré de complaisance ». Après s'être mis à dos l'arbitrage français la saison dernière, l' OM entre désormais en guerre contre les médias. Le 25 janvier dernier, la direction du club phocéen a publié un communiqué dans lequel ses relations avec la presse française sont évoquées. Dans son long message, l'OM affirme ne vouloir pratiquer aucun boycott envers les médias, mais «» contre tout ce qui peut porter atteinte de manière infondée à l'image du club. Pour l'UJSF, le syndicat des journalistes français, ce communiqué sous-entend que les dirigeants de l'OM choisiront ceux avec qui ils accepteront de travailler en fonction de «».

L'UJSF tacle l'OM

« L’UJSF s’étonne et s’émeut du communiqué récemment publié par l’Olympique de Marseille, dans lequel le club marseillais, en conflit avec de nombreux médias, souligne que l’accès aux informations et aux joueurs, pour résumer, est fondée sur 'l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution'. En clair, l’OM a l’intention de permettre aux journalistes de travailler avec le club selon leur degré de complaisance. L’UJSF dénonce cette conception peu supportable de l’information, qui n’est pas à la hauteur de l’histoire de ce grand club, et sera vigilante sur l’évolution de cette situation », peut-on lire dans le communiqué de l'Union des Journalistes de Sport en France.

Pour rappel, l'OM avait publié ce communiqué à charge contre les médias suite à la conférence de presse de Roberto De Zerbi au cours de laquelle l'entraineur marseillais avait réglé ses comptes avec la presse française. « La presse doit se mettre d’accord. Parfois vous dites qu’on joue mal, des fois vous dites qu’on est bon. Peut-être que je devrais prendre le passeport français pour que vous puissiez dire autre chose », avait-il déclaré après la victoire face à Lens.