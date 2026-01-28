ICONSPORT_279505_0530

LdC : L'OM dans le top 16, les quatre conditions

OM28 janv. , 16:40
parCorentin Facy
Il faudrait un gros concours de circonstances pour que l’OM soit éjecté du top 24 de la Ligue des Champions ce mercredi soir. En revanche, l’équipe de Roberto De Zerbi peut encore rêver du top 16 afin de recevoir au Vélodrome lors du barrage retour.
L’Olympique de Marseille aborde son dernier match de C1 face à Bruges avec une concentration maximale. Et pour cause, l’équipe de Roberto De Zerbi doit faire un résultat en Belgique pour s’éviter une soirée stressante. Concrètement, il y a peu de chances que l’OM soit éjecté du top 24. Les Phocéens sont actuellement 19es et peuvent encore perdre 5 places avant de sortir de la zone de qualification pour les barrages. Or, certains adversaires directs ont de rudes confrontations (Monaco-Juventus, Naples-Chelsea, Barça-Copenhague, PSV-Bayern…).
Il faudrait donc un concours de circonstances assez incroyablement défavorable pour que l’OM soit éjecté du top 24. En revanche, les coéquipiers de Mason Greenwood peuvent viser l’objectif du top 16 ce mercredi soir afin d’obtenir l’avantage de recevoir au Vélodrome lors du barrage retour. Pour atteindre cet objectif ambitieux mais pas impossible, il va néanmoins falloir remplir quatre conditions :
  • Gagner contre Bruges
  • Qarabag ne gagne pas contre Liverpool
  • Galatasaray ne gagne pas contre Manchester City
  • Dortmund perd contre l’Inter Milan
Autrement dit, l’Olympique de Marseille va devoir croiser les doigts pour que les planètes s’alignent mais au vu des adversaires des concurrents de l’OM pour le top 16, le scénario n’est pas si incongru. Le sort des hommes de Roberto De Zerbi dépendra peut-être principalement d’eux-mêmes, car l’emporter à Bruges ne sera pas une mince affaire.
Même si le club belge est en difficulté en championnat ces dernières semaines, certains de ses résultats en Ligue des Champions prouvent qu’il s’agit d'un adversaire qui peut être redoutable sur un match. Les Olympiens savent en tout cas que s’ils gagnent, ils auront alors une réelle chance de figurer dans le top 16 de la Ligue des Champions. Une vraie source de motivation pour l’OM, qui s’éviterait surtout le stress de dépendre des autres matchs pour sa qualification en barrages.

