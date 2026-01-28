ICONSPORT_281315_0360

OM-OL au Vélodrome, le prix des places fait scandale

Le choc du 1er mars prochain entre l’OM et l’OL promet d’être bouillant et riche en enjeu puisque seulement deux points séparent les deux équipes après 19 journées. A n’en pas douter, le Vélodrome sera plein et pourtant, le prix des places fait polémique.
Troisième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile cette saison, l’Olympique de Marseille a fait du Vélodrome une vraie force depuis l’arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi. Malgré le couac face à Nantes il y a trois semaines, les Phocéens se sont repris de fort belle manière face à leur public ce week-end en battant Lens 3-1. Un succès qui prouve que venir gagner à Marseille est un vrai exploit cette saison, que seuls les Canaris ont réussi à réaliser.
Le 1er mars prochain, l’Olympique Lyonnais tentera d’en faire de même dans un véritable choc pour le podium alors que seulement 2 points séparent les deux équipes après 19 journées. Comme à chaque match, le Vélodrome sera plein à n’en pas douter. Et pourtant, le prix des places fait tiquer. La billetterie a été ouverte aux « Membres Gold » et « Essential » avant l’ouverture au grand public mercredi et les tarifs en ont surpris plus d’un.
Les places les moins chères sont à 89 euros et peuvent grimper jusqu’à plus de 150 euros. De quoi faire bondir les supporters olympiens, qui avaient été habitués à des tarifs plus abordables ces derniers mois, y compris lorsque de grosses cylindrées se présentaient au Vélodrome. « C’est quoi ces prix l’an dernier les mêmes places en catégorie 4 étaient à 99e », « Tarpin cher, au final c'est les mêmes prix à l'OM qu'à l'OL c'est rassurant », « Bon on va rester à la maison une fois de plus c’est quoi ces prix on est devenu le Real peut-être je sais pas », « Je viens de regarder c'est abusé les prix » ou encore « Ptdr les prix je vais jouer en soutien de Gouiri et Nwaneri à ce prix ? » peut-on lire sur X.

Des prix élevés qui agacent les Marseillais

De nombreux supporters olympiens ont manifesté leur agacement face aux tarifs pratiqués par l’Olympique de Marseille pour ce choc de la 24e journée face aux coéquipiers d’Endrick. Une colère que la direction entendra peut-être afin de réajuster ses tarifs pour les matchs suivants et notamment en cas de grosse affiche en Ligue des Champions, si l’OM se qualifie pour les barrages. En attendant, il va falloir casser son portefeuille pour assister à l’Olympico du 1er mars prochain.
