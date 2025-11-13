OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but

Réintégré dans le groupe par Roberto De Zerbi pour la réception de Brest le week-end dernier, Neal Maupay est toujours indésirable aux yeux de la direction, qui espère boucler son départ cet hiver.

Totalement inutilisé depuis le début de la saison en Ligue 1, Neal Maupay vit un brutal déclassement à l’Olympique de Marseille . L’ex-buteur de Brighton était titulaire la saison dernière mais a vu Pierre-Emerick Aubameyang revenir au club et Robinio Vaz exploser, sans compter qu’Amine Gouiri était titulaire dans l’esprit de Roberto De Zerbi avant sa blessure à l’épaule. Avec une telle concurrence, Maupay a totalement disparu de la circulation. De retour dans le groupe face à Brest samedi dernier en raison des nombreuses absences offensives, le joueur de 28 ans n’est pas entré et plus globalement, son avenir semble toujours s’écrire loin de Marseille.

Maupay vendu en janvier, l'OM y croit

Le site Live Foot le confirme puisque selon le média, un départ de Neal Maupay cet hiver est toujours ardemment souhaité par la direction olympienne. Comme l’été dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ne retiendront pas leur attaquant, acheté pour 4 millions d’euros en provenance d’Everton. Les dirigeants phocéens ont toujours très bon espoir de trouver un point de chute à Neal Maupay et ils espèrent récupérer environ 5 millions d’euros dans la transaction.

L’OL était notamment sur les rangs il y a quelques semaines mais cette piste est à présent à oublier pour l’OM ainsi que pour le joueur puisque les Gones vont boucler l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid, sauf gros retournement de situation. Reste maintenant à voir quel sera le club prêt à payer les 5 millions d’euros exigés par Marseille pour le départ de Neal Maupay alors que des formations en Italie et en Turquie étaient intéressés par le joueur lors du précédent mercato. L’OM a en tout cas bon espoir de finaliser ce départ en janvier, avec l’objectif clairement affiché d’économiser un gros salaire puisque le joueur n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi.