OM : Maupay sort du placard, De Zerbi a changé d'avis !

A la surprise générale, Roberto De Zerbi a décidé de faire revenir dans son groupe Neal Maupay, alors que l'attaquant avait été mis à l'écart suite à sa décision de refuser un transfert au dernier mercato. L'entraîneur de l'OM a justifié sa décision.

Pour quelle raison, je fais revenir Neal Maupay ? Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l'entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera », a précisé Roberto De Zerbi au sujet de son attaquant. La dernière fois que l'on a vu Neal Maupay sur un terrain de football sous le maillot de l'Olympique de Marseille, c'était le week-end dernier en National 3 . Ce jour-là, l'attaquant avait donné la victoire à son équipe contre Seyssinet. Mais ce vendredi, Roberto De Zerbi a apporté une bonne nouvelle pour le joueur, écarté depuis le début de l'actuelle saison et que l'on pensait sur la touche jusqu'au prochain mercato. En effet, le coach italien de l'OM a confirmé la présence de Neal Maupay dans le groupe qui va préparer la réception du Stade Brestois (samedi à 17h au Vélodrome). «», a précisé Roberto De Zerbi au sujet de son attaquant.

Maupay quitte le placard marseillais

L'absence de Neal Maupay s'expliquait pour une raison à la fois simple et brutale. En effet, l'entraîneur de l'OM ne voulait plus de lui, et les dirigeants marseillais ont donc tenté de lui trouver un point de chute lors du dernier mercato été. Marseille avait même trouvé un accord avec Sassuolo, sauf que le joueur, qui est lié avec Marseille jusqu'en 2028, s'est opposé à cette opération. Depuis, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont validé le choix de Roberto De Zerbi de se passer de Neal Maupay, et visiblement ils ne s'opposent pas au retour de ce dernier pour la réception du Stade Brestois.

Habituellement chambreur sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur d'Everton n'avait pas commenté cette mise à l'écart forcément perturbante pour un joueur qui ne s'est pas ménagé pour l' Olympique de Marseille . La preuve, l'OM a levé son option d'achat en fin de saison, ce qui était un signal très positif envoyé à l'attaquant de 29 ans. A voir si Neal Maupay sera titulaire ou restera sur le banc face aux Brestois, mais Roberto De Zerbi a compris qu'il était impossible pour lui de laisser de côté un tel atout au moment où certains attaquants marseillais commencent à tirer la langue.