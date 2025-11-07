ICONSPORT_265502_0074
OM : Maupay sort du placard, De Zerbi a changé d'avis !

07 nov.
Claude Dautel
A la surprise générale, Roberto De Zerbi a décidé de faire revenir dans son groupe Neal Maupay, alors que l'attaquant avait été mis à l'écart suite à sa décision de refuser un transfert au dernier mercato. L'entraîneur de l'OM a justifié sa décision.
La dernière fois que l'on a vu Neal Maupay sur un terrain de football sous le maillot de l'Olympique de Marseille, c'était le week-end dernier en National 3. Ce jour-là, l'attaquant avait donné la victoire à son équipe contre Seyssinet. Mais ce vendredi, Roberto De Zerbi a apporté une bonne nouvelle pour le joueur, écarté depuis le début de l'actuelle saison et que l'on pensait sur la touche jusqu'au prochain mercato. En effet, le coach italien de l'OM a confirmé la présence de Neal Maupay dans le groupe qui va préparer la réception du Stade Brestois (samedi à 17h au Vélodrome). « Pour quelle raison, je fais revenir Neal Maupay ? Je le vois mieux physiquement, il est plus positif, on verra après l'entraînement. Je ne sais pas qui jouera et comment on jouera », a précisé Roberto De Zerbi au sujet de son attaquant. 

L'absence de Neal Maupay s'expliquait pour une raison à la fois simple et brutale. En effet, l'entraîneur de l'OM ne voulait plus de lui, et les dirigeants marseillais ont donc tenté de lui trouver un point de chute lors du dernier mercato été. Marseille avait même trouvé un accord avec Sassuolo, sauf que le joueur, qui est lié avec Marseille jusqu'en 2028, s'est opposé à cette opération. Depuis, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont validé le choix de Roberto De Zerbi de se passer de Neal Maupay, et visiblement ils ne s'opposent pas au retour de ce dernier pour la réception du Stade Brestois.
Habituellement chambreur sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur d'Everton n'avait pas commenté cette mise à l'écart forcément perturbante pour un joueur qui ne s'est pas ménagé pour l'Olympique de Marseille. La preuve, l'OM a levé son option d'achat en fin de saison, ce qui était un signal très positif envoyé à l'attaquant de 29 ans. A voir si Neal Maupay sera titulaire ou restera sur le banc face aux Brestois, mais Roberto De Zerbi a compris qu'il était impossible pour lui de laisser de côté un tel atout au moment où certains attaquants marseillais commencent à tirer la langue.
FranceFrance Âge 29 Attaquant

Ligue 1

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Kluivert a été tres bon hier.

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

Tjrs pas de confamnations ? tjrs pas d affaires en rapport avec le PSG ? Tu devrais plutot nous sortir les condamnations et mise en examens de celui qui a une statut au velodrome ...

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

On voit maintenant ce qu'attendait Ali Zarrak quand il a fourni ces places à Rothen. C'est pas malin de se dévoiler ainsi, et d'afficher des messages privés, juste pour se venger de l'appréciation d'un commentateur estampillé pro PSG (et grande gueule). Quels sont les autres journalistes à qui il donne des places ? On va se poser la question maintenant quand une chronique semblera trop indulgente. Et quid de ses autres conflits ? Quand Papin se fait menacer par 2 gars en moto pour des tensions liées seulement à la réserve, ces 2 gars n'auraient pas bénéficié de places dans les loges eux aussi ?

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

Satriano c est un millions pour le prèt d une année et après il retourne a lens .

Endrick à l'OL, Lyon fait une offre victorieuse à 4ME

4m c'est aussi le prix de votre defenseur kluivert qui est une calamité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

