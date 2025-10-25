OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé

L’intérêt de l’OM pour Ali Maamar, révélé la semaine dernière, semble se confirmer. Le club olympien est effectivement très chaud à l’idée de faire signer le jeune latéral droit marocain d’Anderlecht l’été prochain.

Bien armé au poste de latéral droit avec Benjamin Pavard et Amir Murillo pour couvrir cette position, l’Olympique de Marseille est déjà tourné vers l’avenir . Le club phocéen a de fortes chances de conserver l’international français, prêté par l’Inter Milan. En revanche, rien n’est certain concernant le joueur panaméen, qui pourrait être vendu en cas de belle offre en fin de saison. L’idée des dirigeants serait de s’en séparer et de le remplacer par un jeune joueur à très fort potentiel, lequel pourrait apprendre dans l’ombre de Benjamin Pavard avant de possiblement prendre sa place à plus long terme.

Ces derniers jours, le nom d’Ali Maamar a circulé. Le défenseur marocain d’Anderlecht a cassé la baraque lors du Mondial U20 au point de taper dans l’oeil de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. Une information confirmée en cette fin de semaine par la presse espagnole et notamment par le média Es.Rue20, qui affirme que Ali Maamar est la priorité de l’Olympique de Marseille au poste de latéral droit pour la saison prochaine. Le média va plus loin, écrivant que Medhi Benatia a validé l’idée d’un recrutement d’Ali Maamar l’été prochain et que l’OM était prêt à entamer des négociations concrètes avec Anderlecht pour boucler au plus vite le transfert du latéral marocain de 20 ans.

La presse espagnole ajoute que pour s’attacher les services du joueur né à Bruxelles, l’Olympique de Marseille devrait débourser une somme proche de 2 millions d’euros. Un prix correct pour un latéral droit identifié comme à très fort potentiel après ses prestations très remarquées à la Coupe du monde U20 avec le Maroc. D’autant que son contrat avec Anderlecht court jusqu’en 2028, ce qui pourrait permettre au club belge de faire monter davantage les enchères pour tenter de récupérer un plus gros chèque de la vente de l’arrière-droit d’1m82.