OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Contraint de vendre des joueurs, et en plus très rapidement, l'OM doit faire face à des offres venues de toute l'Europe pour ses joueurs. C'est le cas pour Pierre-Emile Hojbjerg qui intéresse un club turc.

L'Olympique de Marseille a besoin d'argent et tout le monde le sait. C'est pour cela que Grégory Lorenzi reçoit des propositions pour certains des joueurs phocéens, y compris à des prix qui pourraient faire mal s'ils se confirmaient. Ce samedi, le média turc Fotorspor annonce que les dirigeants du Besiktas, déjà tentés par Mason Grenwood, le sont également par Pierre-Emile Hojbjerg. Le joueur danois sort d'une saison très contrastée avec l'OM, mais cela n'empêche pas le club turc de vouloir le recruter. Le milieu de terrain de 30 ans, qui a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille, était arrivé dans la cité phocéenne en 2024 avant un transfert définitif l'an dernier. Pour faire affaire avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le Besiktas ne serait cependant pas généreux en proposant seulement 10 millions d'euros pour un joueur valorisé à 15 millions d'euros par Transfermarkt.

Besiktas s'invite pour Pierre-Emile Hojbjerg

De quoi forcément faire tousser les dirigeants marseillais, qui ont cependant le couteau sous la gorge. Afin de convaincre le milieu de terrain international danois de signer en Turquie, le club stambouliote va devoir s'aligner sur les 6 millions d'euros que Pierre-Emile Hojbjerg touche actuellement à Marseille. Mais cela ne fera pas peur au Beskitas, qui a prouvé lors des derniers mercatos qu'il avait les moyens de ses ambitions. Cependant, du côté de la Turquie, on ne souhaite pas se précipiter, car même si Pierre-Emile Hojbjerg et le Danemark ne sont pas qualifiés pour le Mondial 2026, le club turc veut attendre que cette échéance soit passée afin d'aller plus loin dans ce dossier. Sachant que la Coupe du Monde s'achève à la mi-juillet, l'OM et Besiktas ont donc du temps avant d'éventuellement s'entendre pour un transfert du milieu danois.