Valentin Barco

RCSA : Barco à Chelsea, ça brûle vraiment

RCSA08 févr. , 20:40
parHadrien Rivayrand
2
Chelsea aime piocher à Strasbourg depuis quelque temps, et la prochaine cible des Blues n’est autre que le talentueux Valentin Barco.
Depuis que Strasbourg fait partie de la dynastie BlueCo, le club alsacien doit composer avec les ambitions de Chelsea. Les Blues ne manquent jamais une occasion de s’intéresser à un joueur ou un entraîneur strasbourgeois qui leur plaît, ce qui a provoqué la colère d’une partie des supporters du RCSA, qui souhaite que la situation cesse.
Mais Chelsea n’a pas l’intention de lever le pied. Le club londonien rêve de s’attacher les services de Valentin Barco, qui crève l’écran en Ligue 1 avec Strasbourg.

Chelsea rêve de Barco...

Selon les informations de Bolavip, Chelsea rêve de s’attacher prochainement les services de l’Argentin. Cette volonté émane notamment de Liam Rosenior, ancien entraîneur de Strasbourg, qui connaît parfaitement le potentiel de l’arrière gauche de 21 ans. À noter qu’à l’époque, Enzo Maresca avait déjà demandé aux Blues de passer à l’action pour Barco.
Encore sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2029, le natif de 25 de Mayo est estimé à environ 25 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si un accord satisfaisant pour toutes les parties pourra être trouvé.

Lire aussi

Strasbourg : Emmanuel Emegha absent deux moisStrasbourg : Emmanuel Emegha absent deux mois
Mais nul doute qu’un nouveau départ d’un joueur de Strasbourg vers Chelsea creuserait un peu plus le fossé entre une partie des Ultras alsaciens et leur direction. En attendant, Barco souhaite continuer sa progression au plus haut niveau afin de se préparer au mieux pour disputer la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l’Argentine. Outre Chelsea, d’autres clubs européens semblent également s’intéresser à son profil.
Cette saison en Ligue 1, le joueur sud-américain a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives. Son apport dans le jeu reste également très important. Un bon signe pour Strasbourg, qui ambitionne de se mêler à la course à l’Europe cette saison en championnat.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_309979_0311
Rennes

Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu

ICONSPORT_312883_0160
Ligue 1

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

ICONSPORT_312883_0110
Ligue 1

PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes

rennes plus de peur que de mal pour lilian brassier iconsport 260406 0082 396740
OM

Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé

Fil Info

08 févr. , 22:00
Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu
08 févr. , 21:31
PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible
08 févr. , 21:07
PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes
08 févr. , 21:00
Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé
08 févr. , 20:30
Liga : Le Betis prend sa revanche sur l’Atlético
08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

C’est vrai mais il devrait y en avoir 2 de plus , au moins … 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Mayulu quel temps de réaction ... OK il se projette bien avant ça mais dort pas dans la surface enfin ...

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

on attend toujours le rouge pour le Monegasque qui a éclaté le visage de Donnaruma

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading