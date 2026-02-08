RCSA : Barco à Chelsea, ça brûle vraiment

C’est vrai mais il devrait y en avoir 2 de plus , au moins … 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Mayulu quel temps de réaction ... OK il se projette bien avant ça mais dort pas dans la surface enfin ...
on attend toujours le rouge pour le Monegasque qui a éclaté le visage de Donnaruma
Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.
Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
