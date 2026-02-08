RCSA : Barco à Chelsea, ça brûle vraiment

Chelsea aime piocher à Strasbourg depuis quelque temps, et la prochaine cible des Blues n’est autre que le talentueux Valentin Barco.

Depuis que Strasbourg fait partie de la dynastie BlueCo, le club alsacien doit composer avec les ambitions de Chelsea. Les Blues ne manquent jamais une occasion de s’intéresser à un joueur ou un entraîneur strasbourgeois qui leur plaît, ce qui a provoqué la colère d’une partie des supporters du RCSA, qui souhaite que la situation cesse.

Mais Chelsea n’a pas l’intention de lever le pied. Le club londonien rêve de s’attacher les services de Valentin Barco, qui crève l’écran en Ligue 1 avec Strasbourg.

Chelsea rêve de Barco...

Selon les informations de Bolavip, Chelsea rêve de s’attacher prochainement les services de l’Argentin. Cette volonté émane notamment de Liam Rosenior, ancien entraîneur de Strasbourg, qui connaît parfaitement le potentiel de l’arrière gauche de 21 ans. À noter qu’à l’époque, Enzo Maresca avait déjà demandé aux Blues de passer à l’action pour Barco.

Encore sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2029, le natif de 25 de Mayo est estimé à environ 25 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si un accord satisfaisant pour toutes les parties pourra être trouvé.

Mais nul doute qu’un nouveau départ d’un joueur de Strasbourg vers Chelsea creuserait un peu plus le fossé entre une partie des Ultras alsaciens et leur direction. En attendant, Barco souhaite continuer sa progression au plus haut niveau afin de se préparer au mieux pour disputer la Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l’Argentine. Outre Chelsea, d’autres clubs européens semblent également s’intéresser à son profil.

Cette saison en Ligue 1, le joueur sud-américain a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives. Son apport dans le jeu reste également très important. Un bon signe pour Strasbourg, qui ambitionne de se mêler à la course à l’Europe cette saison en championnat.