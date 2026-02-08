ICONSPORT_312941_0018

Liga : Le Betis prend sa revanche sur l’Atlético

Liga08 févr. , 20:30
parAlexis Rose
0
23e journée de Liga :
Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid - Betis : 0-1.
But : Antony (28e) pour le Betis Séville.
Humilié 0-5 par l’Atlético en Coupe du Roi jeudi, le Betis Séville a pris sa revanche ce dimanche en Liga. À cause de cette défaite, l’Atléti est troisième à 13 points du Barça et 9 du Real, alors que le Betis consolide sa 5e place.

Loading