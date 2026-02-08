Liga : Le Betis prend sa revanche sur l’Atlético

Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.
Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré
@Kvara Et bien .... Obliger d'insulter alors que je disais juste que vous avez du bol mais bon ... Tu es le pire des pires parisien du site.. Tu m'étonnes qu'on te clash..
Le Doué, il passe son temps à rigoler parce qu’il vendange des buts… et ça devient fatiguant.… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Je trouve aussi, Hoarau est bien plus neutre et pro.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
FINAL #AtletiRealBetis 0-1 💚🤍 ¡El @RealBetis vence en el Riyadh Air Metropolitano y suma los tres puntos en #LALIGAEASPORTS!