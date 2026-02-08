Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé

Il y a près d’un an, Lilian Brassier rejoignait le Stade Rennais en provenance de l’OM. Mais le défenseur breton ne parvient pas non plus à convaincre en Bretagne.

L’ OM nourrissait de grands espoirs en recrutant Lilian Brassier. Pourtant, le défenseur ne s’est jamais imposé dans la cité phocéenne. Mentalement, le joueur de 26 ans avait même accusé le coup. Heureusement pour lui, le Stade Rennais lui avait alors proposé un projet. Un projet séduisant et ambitieux qui semblait taillé pour lui au sein d’un club qu’il connaît bien.

Mais l’aventure bretonne de Lilian Brassier ne répond pas davantage aux attentes de sa direction. À tel point que celle-ci a sérieusement envisagé, durant le dernier mercato hivernal, de s’en séparer.

Brassier, Rennes voulait dire stop

« Lilian Brassier était également sur le départ du côté du Stade Rennais… si une offre intéressante se présentait, le board rennais ouvrait la porte. » C’est du moins ce qu’affirme Mohamed Toubache-Ter. Ces dernières heures, via son compte X, le spécialiste du mercato a en effet écrit :

Encore sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, Lilian Brassier est aujourd’hui estimé à environ 10 millions d’euros. Le Stade Rennais se montrera particulièrement attentif aux prochaines prestations du défenseur, qui a disputé 19 matches toutes compétitions confondues avec les Bretons depuis le début de la saison.

Le Stade Rennais traverse une nouvelle période de turbulences et Habib Beye a besoin de retrouver une véritable sérénité défensive pour espérer remonter peu à peu la pente en Ligue 1. Plusieurs joueurs jouent gros lors de cette seconde partie de saison du côté du Roazhon Park.

De son côté, l’OM, qui avait réussi à se débarrasser de Lilian Brassier à Rennes (via Brest et son option d'achat) alors que le joueur était en difficulté sur la Canebière, peut estimer avoir réalisé une bonne opération au vu du rendement actuel du défenseur en Bretagne.