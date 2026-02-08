rennes plus de peur que de mal pour lilian brassier iconsport 260406 0082 396740

Rennes arnaqué par l’OM, c’est confirmé

OM08 févr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Il y a près d’un an, Lilian Brassier rejoignait le Stade Rennais en provenance de l’OM. Mais le défenseur breton ne parvient pas non plus à convaincre en Bretagne.
L’OM nourrissait de grands espoirs en recrutant Lilian Brassier. Pourtant, le défenseur ne s’est jamais imposé dans la cité phocéenne. Mentalement, le joueur de 26 ans avait même accusé le coup. Heureusement pour lui, le Stade Rennais lui avait alors proposé un projet. Un projet séduisant et ambitieux qui semblait taillé pour lui au sein d’un club qu’il connaît bien.
Mais l’aventure bretonne de Lilian Brassier ne répond pas davantage aux attentes de sa direction. À tel point que celle-ci a sérieusement envisagé, durant le dernier mercato hivernal, de s’en séparer.

Brassier, Rennes voulait dire stop 

C’est du moins ce qu’affirme Mohamed Toubache-Ter. Ces dernières heures, via son compte X, le spécialiste du mercato a en effet écrit : « Lilian Brassier était également sur le départ du côté du Stade Rennais… si une offre intéressante se présentait, le board rennais ouvrait la porte. »
Encore sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2029, Lilian Brassier est aujourd’hui estimé à environ 10 millions d’euros. Le Stade Rennais se montrera particulièrement attentif aux prochaines prestations du défenseur, qui a disputé 19 matches toutes compétitions confondues avec les Bretons depuis le début de la saison.

Lire aussi

Le PSG et l'OM se partagent le cœur de WeahLe PSG et l'OM se partagent le cœur de Weah
Le Stade Rennais traverse une nouvelle période de turbulences et Habib Beye a besoin de retrouver une véritable sérénité défensive pour espérer remonter peu à peu la pente en Ligue 1. Plusieurs joueurs jouent gros lors de cette seconde partie de saison du côté du Roazhon Park.
De son côté, l’OM, qui avait réussi à se débarrasser de Lilian Brassier à Rennes (via Brest et son option d'achat) alors que le joueur était en difficulté sur la Canebière, peut estimer avoir réalisé une bonne opération au vu du rendement actuel du défenseur en Bretagne.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_309979_0311
Rennes

Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu

ICONSPORT_312883_0160
Ligue 1

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

ICONSPORT_312883_0110
Ligue 1

PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes

Fil Info

08 févr. , 22:00
Transfert à 72 ME, Liverpool est déçu
08 févr. , 21:31
PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible
08 févr. , 21:07
PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes
08 févr. , 20:40
RCSA : Barco à Chelsea, ça brûle vraiment
08 févr. , 20:30
Liga : Le Betis prend sa revanche sur l’Atlético
08 févr. , 20:20
ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois
08 févr. , 20:00
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc
08 févr. , 19:55
PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

C’est vrai mais il devrait y en avoir 2 de plus , au moins … 😤🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Mayulu quel temps de réaction ... OK il se projette bien avant ça mais dort pas dans la surface enfin ...

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

on attend toujours le rouge pour le Monegasque qui a éclaté le visage de Donnaruma

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading