ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois

ASSE08 févr. , 20:20
parNathan Hanini
Buteur et libérateur ce samedi soir avec l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal a vécu une première en Vert rêvée. L’ancien joueur de Brest a su amener de la sérénité à l’ASSE face à Montpellier. Pour la première de Philippe Montanier, le club du Forez se replace dans la course à la montée.
Après deux défaites consécutives, l’AS Saint-Etienne a stoppé l’hémorragie ce samedi du côté de Geoffroy Guichard. Une victoire clé face à Montpellier grâce à un but d’une nouvelle recrue, Julien Le Cardinal. L’ancien défenseur de Brest a parfaitement lancé son histoire avec le club du Forez. « J’ai eu beaucoup d’émotions, je suis très content d’avoir marqué, mais le plus important, c'était de gagner ce match et de nous relancer dans cette course à la montée », a expliqué le buteur du soir après la rencontre. Débarqué dans le Forez dans les ultimes heures du mercato, Julien Le Cardinal a signé un contrat jusqu’en 2027.

Julien Le Cardinal, des débuts parfait

Des débuts réussis et salués par la presse ce dimanche. Le Progrès note le calme et l’assurance de la nouvelle recrue stéphanoise. « Placé axe droit, mais dans une position plus reculée que Nadé, comme une sorte de libero à l’ancienne, le joueur arrivé de Brest avait d’abord fait dans la sobriété. Rassurant et efficace », note le quotidien régional. Dans une défense aux abois depuis le début de saison, Julien Le Cardinal amène de la sûreté.
Un pari réussi par Philippe Montanier pour sa première sur le banc de l’ASSE. De son côté, Julien Le Cardinal doit enchaîner. L’ancien brestois a déjà disputé plus de minutes samedi soir que sur les cinq derniers mois à Brest. Cela commence à Guingamp ce samedi 14 février pour la Saint-Valentin. Une date symbolique pour poursuivre son début d’histoire d’amour avec les Verts.

Derniers commentaires

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Mayulu quel temps de réaction ... OK il se projette bien avant ça mais dort pas dans la surface enfin ...

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

on attend toujours le rouge pour le Monegasque qui a éclaté le visage de Donnaruma

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

Ça me gêne moins quand il défend et donne des occasions aux autres. Il fait pas de grigri pour rien ce soir ça va.

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

Comparer Salah qui met des buts chaque année contre 5 à 6 des meilleurs clubs de planète, à greenwood.... Pose ton téléphone.... ou ta bouteille.... choisis si tu es bête ou bourré

PSG - OM : les compos du Classique (20h45 sur Ligue 1+)

@Kvara Et bien .... Obliger d'insulter alors que je disais juste que vous avez du bol mais bon ... Tu es le pire des pires parisien du site.. Tu m'étonnes qu'on te clash..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

