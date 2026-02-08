ASSE : Le coup de génie du mercato stéphanois

Buteur et libérateur ce samedi soir avec l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal a vécu une première en Vert rêvée. L’ancien joueur de Brest a su amener de la sérénité à l’ASSE face à Montpellier. Pour la première de Philippe Montanier, le club du Forez se replace dans la course à la montée.

J’ai eu beaucoup d’émotions, je suis très content d’avoir marqué, mais le plus important, c'était de gagner ce match et de nous relancer dans cette course à la montée », a expliqué le buteur du soir après la rencontre. Débarqué dans le Forez dans les ultimes heures du mercato, Julien Le Cardinal a signé un contrat jusqu’en 2027. Après deux défaites consécutives, l’ AS Saint-Etienne a stoppé l’hémorragie ce samedi du côté de Geoffroy Guichard. Une victoire clé face à Montpellier grâce à un but d’une nouvelle recrue, Julien Le Cardinal. L’ancien défenseur de Brest a parfaitement lancé son histoire avec le club du Forez. «a expliqué le buteur du soir après la rencontre. Débarqué dans le Forez dans les ultimes heures du mercato, Julien Le Cardinal a signé un contrat jusqu’en 2027.

Julien Le Cardinal, des débuts parfait

Des débuts réussis et salués par la presse ce dimanche. Le Progrès note le calme et l’assurance de la nouvelle recrue stéphanoise. « Placé axe droit, mais dans une position plus reculée que Nadé, comme une sorte de libero à l’ancienne, le joueur arrivé de Brest avait d’abord fait dans la sobriété. Rassurant et efficace », note le quotidien régional. Dans une défense aux abois depuis le début de saison, Julien Le Cardinal amène de la sûreté.

Un pari réussi par Philippe Montanier pour sa première sur le banc de l’ASSE. De son côté, Julien Le Cardinal doit enchaîner. L’ancien brestois a déjà disputé plus de minutes samedi soir que sur les cinq derniers mois à Brest. Cela commence à Guingamp ce samedi 14 février pour la Saint-Valentin. Une date symbolique pour poursuivre son début d’histoire d’amour avec les Verts.