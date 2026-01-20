OM : Un monstrueux transfert à 40 ME fait rager Longoria

Les supporters de l’OM ont regardé la finale de la CAN 2025 avec beaucoup d’affection et une pointe de regret en constatant le niveau atteint par Pape Gueye, un an et demi après son départ de Marseille.

C’est l’un des noms que l’on retiendra de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025. Malgré une rude concurrence dans l’entrejeu sénégalais, Pape Gueye s’est imposé comme un élément incontournable des Lions de la Teranga. Auteur de trois buts dans la compétition, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a surtout marqué les esprits grâce à sa frappe splendide sous la barre de Yassine Bounou en prolongation lors de la finale mémorable contre le Maroc dimanche.

Au-delà de ses buts, le joueur de Villarreal a atteint un niveau exceptionnel qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs d’Afrique à son poste. De quoi nourrir de gros regrets pour l’Olympique de Marseille, qui a laissé partir Pape Gueye pour zéro euro en Liga il y a un an et demi. Pablo Longoria l’a certainement mal vécu, lui qui déteste voir ses joueurs partir en fin de contrat.

Le président espagnol de l’OM n’a peut-être pas fini d’enrager puisque selon les informations du journaliste turc Burhan Can, Pape Gueye suscite cet hiver un vif intérêt de Galatasaray. Le montant d’un potentiel transfert pourrait grimper très haut puisque Villarreal a fixé le prix de son international sénégalais de 26 ans à 40 millions d’euros.

Le sous-marin jaune est donc susceptible de réaliser une plus-value exceptionnelle avec Pape Gueye, recruté pour zéro euro à l’Olympique de Marseille. L’objectif de Villarreal est néanmoins de conserver son milieu de terrain au moins jusqu’à la fin de la saison.

Galatasaray prêt à lâcher 40 ME pour Gueye

Mais après avoir échoué dans le dossier Fabian Ruiz du PSG, le club turc, qui veut absolument un milieu de terrain cet hiver, entend bien faire tous les efforts nécessaires pour obtenir la signature de Pape Gueye. Reste maintenant à voir si le joueur ainsi que Villarreal seront d’accord pour un transfert au mois de janvier. En Angleterre aussi, le profil de Pape Gueye a des admirateurs. West Ham est notamment prêt à payer 35 millions d’euros pour le recruter, mais cette destination ne fait pas rêver l’ancien milieu de l’OM.