OM : Un Marseillais sèchement humilié au mercato

Peu utilisé par l’entraîneur Habib Beye, Bilal Nadir va quitter l’Olympique de Marseille en fin de contrat cet été. Plusieurs pistes en Ligue 1 étaient évoquées pour le milieu de terrain. Mais les clubs concernés ont tous démenti, sans ménager le Marseillais et son entourage probablement à l’origine de ces fausses rumeurs.

A moins d’un improbable rebondissement, Bilal Nadir vit ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille . Le milieu de 22 ans ne devrait pas prolonger alors que son contrat expire en juin prochain. A priori, Habib Beye ne se battra pas auprès de la direction pour le conserver. L’entraîneur marseillais ne lui a pas offert la moindre titularisation depuis sa nomination en février dernier. Ce n’est pas l’idéal pour se mettre en valeur avant l’ouverture du marché des transferts.

On a pourtant vu le nom de Bilal Nadir alimenter quelques récentes rumeurs. Il se murmure que le Franco-Marocain possède une belle cote en Ligue 1. Et plus précisément auprès de Lens, Rennes et de Strasbourg. Des rebonds intéressants en perspective si l’on en croit ces bruits de couloir. Sauf que ces informations ont rapidement été démenties. D’après le média But, aucune de ces écuries n’a l’intention de recruter Bilal Nadir, à commencer par Strasbourg qui « n’en veut pas ! ».

Le démenti est sec et peu flatteur pour le Marseillais, pas non plus épargné par un connaisseur du marché. « Sur le marché, Nadir a un profil plutôt mid », a lâché la source de nos confrères. Etant donné sa faible popularité sur le marché des transferts, le gaucher également annoncé dans le viseur du FC Séville et de Villarreal a plus de chances d’atterrir dans un championnat moins compétitif. Bien sûr, Bilal Nadir n’en est pas encore là et ses agents vont continuer à s’activer pour lui trouver une belle porte de sortie.