L'OM pense à Adi Hütter
Adi Hütter futur entraîneur de l'OM

OM : Un célèbre entraîneur étranger attendu à Marseille

OM13 mai , 8:00
parClaude Dautel
1
L'OM se prépare à une nouvelle révolution durant l'été et pour succéder à Habib Beye, une piste inédite vient d'être révélée par le quotidien L'Equipe.
Sauf énorme surprise, Habib Beye ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Tandis que ses supporters et ses détracteurs se battent à travers les médias, les dirigeants phocéens ont tranché et Grégory Lorenzi, le futur directeur sportif de l'OM est déjà en quête d'un nouveau technicien. Ces derniers, on évoquait surtout un duel entre Bruno Genesio, pour qui les choses se tendent du côté de Lille, et Christopher Galtier, qui n'a jamais caché qu'il était prêt à tout plaquer pour entraîner l'Olympique de Marseille. Mais, une nouvelle piste vient d'apparaître dans les colonnes du quotidien sportif, il s'agit de celle qui mène à Adi Hûtter, l'ancien entraîneur autrichien de l'AS Monaco.

L'OM tenté par Adi Hütter

Agé de 56 ans, l'ancien international autrichien, devenu entraîneur, est totalement libre depuis son départ du club de la Principauté. Arrivé à Monaco en 2023, il avait mené l'ASM au titre de vice-champion de France en 2024 derrière le Paris Saint-Germain. Après avoir prolongé à Monaco début 2025, il avait finalement été limogé en octobre de la même année après un début de saison compliqué. Depuis, Adi Hütter n'a pas repris du service, et il n'aura donc aucun coût financier pour l'OM. En ces temps difficiles pour le club de Frank McCourt, ce n'est pas négligeable.
Dans un premier temps, on avait prêté l'intention à Grégory Lorenzi de recruter en priorité un entraîneur français. Mais, Adi Hütter a le mérite de très bien connaître le championnat de France, et de savoir que l'Olympique de Marseille est un club différent en Ligue 1. Il n'aura donc pas besoin d'un temps d'adaptation s'il est retenu par l'OM. Sur le plan statistique, il a passé 93 matchs et 826 jours comme entraîneur de l'AS Monaco. Et durant cette période, son équipe a réalisé une moyenne de 1,77 point par match (48 victoires, 18 nuls et 26 défaites).
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Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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