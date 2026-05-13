OM : Un célèbre entraîneur étranger attendu à Marseille

L'OM se prépare à une nouvelle révolution durant l'été et pour succéder à Habib Beye, une piste inédite vient d'être révélée par le quotidien L'Equipe.

Sauf énorme surprise, Habib Beye ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Tandis que ses supporters et ses détracteurs se battent à travers les médias, les dirigeants phocéens ont tranché et Grégory Lorenzi, le futur directeur sportif de l'OM est déjà en quête d'un nouveau technicien. Ces derniers, on évoquait surtout un duel entre Bruno Genesio, pour qui les choses se tendent du côté de Lille, et Christopher Galtier, qui n'a jamais caché qu'il était prêt à tout plaquer pour entraîner l'Olympique de Marseille. Mais, une nouvelle piste vient d'apparaître dans les colonnes du quotidien sportif, il s'agit de celle qui mène à Adi Hûtter, l'ancien entraîneur autrichien de l'AS Monaco.

L'OM tenté par Adi Hütter

Agé de 56 ans, l'ancien international autrichien, devenu entraîneur, est totalement libre depuis son départ du club de la Principauté. Arrivé à Monaco en 2023, il avait mené l'ASM au titre de vice-champion de France en 2024 derrière le Paris Saint-Germain. Après avoir prolongé à Monaco début 2025, il avait finalement été limogé en octobre de la même année après un début de saison compliqué. Depuis, Adi Hütter n'a pas repris du service, et il n'aura donc aucun coût financier pour l'OM. En ces temps difficiles pour le club de Frank McCourt, ce n'est pas négligeable.