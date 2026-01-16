OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit

Le match entre Angers et l'OM va avoir lieu ce samedi, et le nom d'Himad Abdelli est forcément sur toutes les lèvres.

La Coupe d’Afrique des Nations est terminée pour la plupart des sélections, puisqu’il reste le match pour la troisième place, et la finale de dimanche. Les joueurs rentrés dans leur club ont immédiatement été utilisés, à l’image de Clinton Mata avec l’OL ou d’Ilan Kebbal au Paris FC. Pas de perte de temps possible donc. Et pourtant, Angers hésite à mettre Himad Abdelli dans son groupe pour le match de samedi contre l’OM . Fatigue ou raison extérieure, la suite le dira.

Le meneur de jeu s’entraine normalement depuis son retour, mais forcément son actualité pèse beaucoup. Il est annoncé tout proche de rejoindre le club provençal, qui a fait une première offre repoussée de 2 ME, alors que le SCO demande 4 ME. Un accord semble tout de même en bonne voie pour ce mois de janvier.

Dans ces conditions, Angers envisage de se passer de son joueur algérien. Et Angers sans Abdelli, ce n’est plus la même musique. Sans vouloir se prononcer sur un éventuel transfert du milieu de terrain, Roberto De Zerbi a reconnu en conférence de presse que cela ne le dérangerait pas si l’Algérien était laissé de côté pour cette rencontre à Raymond-Kopa.

De Zerbi admirateur du SCO d'Angers

« Abdelli est un joueur fort comme d'autres joueurs d'Angers. Je ne sais pas s'il jouera, je n'aime pas parler des joueurs d'autres équipes, par respect. Il faut que je sois concentré sur mon équipe, sa condition physique, beaucoup de choses. Mais quand les autres équipes ont des joueurs forts, s'ils ne jouent pas, tant mieux pour nous », a livré l’entraineur marseillais, qui sait bien qu’Angers est l’une des bonnes surprises de cette première partie de saison. A en croire, Roberto De Zerbi, c’est même l’une des formations avec le plus beau jeu de notre championnat.